Das Phantasialand ist der beliebteste Freizeitpark Deutschlands / Gewinn der Umfrage von Check24 mit überragender Mehrheit (VIDEO)

Brühl (ots) -Am vergangenen Wochenende ist das Phantasialand in dieSommersaison 2018 gestartet und begeistert wieder mit innovativenAttraktionen, aufwendig gestalteten Themenwelten, außergewöhnlicherGastronomie, ausgezeichneten Themenhotels, einzigartigen Events undvielem mehr.Beliebtester Freizeitpark DeutschlandsDass diese vielfältigen Angebote die Gäste tatsächlich begeistern,belegt eine Umfrage von Deutschlands größtem VergleichsportalCheck24: Das Phantasialand wurde zum beliebtesten FreizeitparkDeutschlands gewählt - und zwar mit überragender Mehrheit!Aus einer Liste von 18 deutschen Freizeitparks konnten dieBesucher der Website von Check24 ihren Favoriten wählen. Dabei gingdas Phantasialand als eindeutiger Gewinner hervor: Fast die Hälftealler abgegebenen Stimmen entfielen auf den Brühler Freizeitpark!Beeindruckend war auch der Abstand zu den weiteren Platzierungen: DasPhantasialand erhielt beinahe dreimal so viele Stimmen wie derzweitplatzierte Park in der Umfrage.An der Spitze der deutschen FreizeitparkbrancheSchon mit den Auszeichnungen "Bester Freizeitpark Deutschlands"(Parkscout Publikums Awards 2017) und "Preissieger 2017" vonFocus-Money (Freizeitpark mit der höchsten Kundenzufriedenheit beiPreis-Leistung) setzt das Phantasialand Resort sich an die Spitze derdeutschen Freizeitparkbranche.Der Titel "Beliebtester Freizeitpark Deutschlands" ergänzt diesebeiden Auszeichnungen nun um eine besonders wertvolle Dimension: Erspiegelt die Freude und den Spaß, die Sympathie und die Faszination,die die Gäste mit dem Phantasialand verbinden, ganz unverfälschtwieder. Und genau das steht im Phantasialand im absoluten Mittelpunkt- das unvergleichliche, begeisternde Erlebnis jedes einzelnen Gastes.Das Erlebnis im MittelpunktUm dieses Gesamterlebnis kontinuierlich zu steigern und die Gästeimmer wieder aufs Neue zu begeistern, entwickelt das Phantasialandsich stets weiter und setzt mit einzigartigen Attraktionen für dieganze Familie weltweit neue Maßstäbe. Seine sechs aufwendiggestalteten Themenbereiche machen das Phantasialand zu einem deranspruchsvollsten Themenparks der Welt und werden kontinuierlichverbessert - auch zur Sommersaison 2018 wurden für die Gäste einigeThemenwelten mit neusten Techniken und liebevollen Details zu ganzneuen Erlebnissen aufgewertet.Mit seinen beiden mehrfach ausgezeichneten, ganzjährig geöffnetenThemenhotels ist das Phantasialand Erlebnisresort eine immerbeliebtere Kurzurlaubsdestination, während die unternehmenseigeneGastronomie eine außergewöhnliche kulinarische Vielfalt bietet, diein hochklassigen À-la-Carte-Restaurants, Themenrestaurants mitBuffet, Cafés und Bars bis hin zum individuellen Event-Catering immerwieder neu entdeckt werden kann. Zur aktuellen Saison überraschtbeispielsweise das asiatischen Buffet-Restaurant Bamboo im Hotel LingBao mit einer komplett neuen Gestaltung und einer vollständig neuen,ganz besonderen Genussreise durch die moderne asiatische Küche ausden Ländern Thailand, Vietnam, Japan und China.Daneben bietet die Abendveranstaltung "Fantissima" alsDeutschlands erfolgreichste Dinnershow Entertainment und Genuss derabsoluten Extraklasse, währen die leistungsstarke Eventsparte"Business to Pleasure" ganzjährig maßgeschneiderte Events in mehrerenaußerordentlichen Eventlocations realisiert.Absoluter Spitzenreiter für die GästeDas Phantasialand freut sich sehr, dass nun gleich dreiAuszeichnungen von renommierten Fachportalen belegen, dass die Gästediese vielfältigen und intensiven Bemühungen für einunvergleichliches Erlebnis im Phantasialand nicht nur wahrnehmen,sondern auch zu schätzen wissen und mit Freude genießen.Das ist ein wunderbarer Ansporn, zukünftig noch phantastischereErlebnisse im Phantasialand Resort zu kreieren - und vor allemaktuell den Gästen in der Sommersaison 2018 ein im wahrsten Sinneausgezeichnetes Erlebnis voller Spaß und Freude, Faszination undBegeisterung zu bieten!- Sommersaison 2018Das Phantasialand ist vom 24. März bis zum 04. November 2018täglich von 9:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Im Rahmen der "PhantasialandSommerzeit" ist der Park vom 07.Juli und 26. August 2018 sogar bis20:00 Uhr geöffnet.- Aktion zum Saisonstart: "1x zahlen, 2x Spaß"Bei einem Besuch des Phantasialand zwischen dem 24.März und dem30. April bekommen Gäste im Rahmen der Aktion "1x zahlen, 2x Spaß"einen zweiten Eintritt in der Sommersaison geschenkt! Das zweitekostenlose Ticket kann ab dem 25. März in den Monaten April, Mai,Juni sowie September und Oktober bis einschließlich 04. November 2018eingelöst werden.Weitere Informationen sowie Preise und Angebote unter:www.phantasialand.de+49 (0)2232 36 600info@phantasialand.dePressekontakt:PHANTASIALANDMarketing/KommunikationTel.: 02232/36-265Fax: 02232/36-236presse@phantasialand.dePHANTASIALAND Schmidt-Löffelhardt GmbH & Co. KGBerggeiststraße 31-4150321 BrühlOriginal-Content von: Phantasialand Brühl, übermittelt durch news aktuell