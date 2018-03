Brühl (ots) -Wer ab dem Saisonstart am 24. März ins Phantasialand fährt, kannsich sicher sein: Dieser Freizeitpark ist einen Besuch wert! In einergroß angelegten Studie von Focus-Money (Deutschland Test) wurde dasPhantasialand unter allen deutschen Freizeitparks zumPreis-Leistungs-Sieger gekürt. Besonders wertvoll dabei: Die Studieuntersuchte die Meinungen der Gäste.Wissenschaftliche Studie von Focus-MoneyÜber sechs Millionen Social-Media-Beiträge zu mehr als 1.500Marken wurden im Rahmen der Studie "Preissieger 2017"wissenschaftlich analysiert und bewertet, um ein detailliertes undwahrheitsgetreues Bild der Kundenmeinungen wiederzugeben. Dabeiermittelte Deutschland Test für jede Marke einen Score von 0 bis 100Punkten. Das Phantasialand erhielt von allen deutschen Freizeitparksdie höchste Bewertung und wurde mit 100 Punkten zum Branchensieger.Damit ist das Erlebnisresort in Brühl die Benchmark für eine ganzeBranche, wenn es um die Preis-Leistungs-Zufriedenheit geht.Bei einem Thema, das so subjektiv wahrgenommen wird wie dasVerhältnis von Preis und Leistung, ist eine Studie wie "Preissieger2017" von großer Bedeutung. Statt reiner Zahlen wurden hier dieunverfälschten Meinungen echter Besucher analysiert - objektiv,umfangreich und unabhängig. Hierbei als Branchenprimus hervorzugehenist letztendlich eine Auszeichnung von Seiten der Gäste - und damitdie wertvollste Anerkennung, die es für das Angebot und dieEntwicklungen im Phantasialand geben kann.Überzeugendes Gesamtangebot im besten Freizeitpark DeutschlandsAls eines der führenden Unternehmen in der Freizeit- undEntertainmentbranche überzeugt das Phantasialand mit einer Vielzahlinnovativer, weltweit einzigartiger Attraktionen für die ganzeFamilie. Mit sechs aufwendig gestalteten Themenbereichen gehört es zuden anspruchsvollsten Themenparks der Welt. Daneben machen die beidenmehrfach ausgezeichneten Themenhotels das PhantasialandErlebnisresort zu einer beliebten Kurzurlaubsdestination. Diehervorragende unternehmenseigene Gastronomie im Park und den Hotelsbietet eine außergewöhnliche kulinarische Vielfalt, während dieerstklassige Abendveranstaltung "Fantissima" als Deutschlandserfolgreichste Dinnershow neue Maßstäbe setzt. Abgerundet wird dasAngebot mit der leistungsstarken Eventsparte "Business to Pleasure",die in mehreren außerordentlichen Eventlocations ganzjährigmaßgeschneiderte Firmenevents höchster Qualität realisiert.Bereits beim Publikums Award 2017 des renommierten Portalsparkscout.de konnte dieses hochklassige Angebot überzeugen: DasPhantasialand wurde zum Gewinner in der Kategorie "BesterFreizeitpark" gewählt - die höchste nationale Auszeichnung in derFreizeitparkbranche. Dass nun die wissenschaftliche,branchenunabhängige Studie von Focus-Money dieses Ergebnis bestätigt,zeigt eines ohne Zweifel: Für die Freizeitparkbesucher in Deutschlandist das Phantasialand die Nummer 1!>> Sommersaison 2018Die Phantasialand ist vom 24. März bis zum 04. November 2018täglich von 9:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Im Rahmen der "PhantasialandSommerzeit" ist der Park vom 07.Juli und 26. August 2018 sogar bis20:00 Uhr geöffnet.>> Aktion zum Saisonstart: "1x zahlen, 2x Spaß"Bei einem Besuch des Phantasialand zwischen dem 24.März und dem30. April bekommen Gäste im Rahmen der Aktion "1x zahlen, 2x Spaß"einen zweiten Eintritt in der Sommersaison geschenkt! Das zweitekostenlose Ticket kann ab dem 25. März in den Monaten April, Mai,Juni sowie September und Oktober bis einschließlich 04. November 2018eingelöst werden.Weitere Informationen sowie Preise und Angebote unter:www.phantasialand.de+49 (0)2232 36 600info@phantasialand.dePressekontakt:PHANTASIALANDMarketing/KommunikationTel.: 02232/36-265Fax: 02232/36-236presse@phantasialand.dePHANTASIALAND Schmidt-Löffelhardt GmbH & Co. KGBerggeiststraße 31-4150321 BrühlOriginal-Content von: Phantasialand Brühl, übermittelt durch news aktuell