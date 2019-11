Ein Phantásien der Bilder - Michael Ende zum 90. Geburtstag (FOTO)

Stuttgart (ots) -Am 12. November 2019 wäre Michael Ende (1929-1995), einer der bekanntestendeutschen Autoren und Erzähler fantastischer Literatur, 90 Jahre alt geworden.Aus diesem Anlass ist sein international bekanntester Roman, "Die unendlicheGeschichte", der in diesem Jahr 40-jähriges Jubiläum feiert, zum ersten Mal alsbebilderte Ausgabe erschienen. Über 50 Ölbilder und über 100 Zeichnungen desBerliner Künstlers Sebastian Meschenmoser schmücken Endes Roman, der zu denbedeutendsten Werken der fantastischen Literatur zählt.Über ein Jahr dauerte Meschenmosers Arbeit an der Schmuckausgabe zur"Unendlichen Geschichte", der in seinen Bildern möglichst das Phantásienentstehen lassen wollte, das sich Michael Ende vorgestellt haben mag. Dem gingeine intensive Recherche voraus, die eine Reise nach Italien zu Endes ehemaligemWohnsitz einschloss. Denn in Genzano di Roma schrieb Michael Ende von 1977-1979an seinem Roman und wurde dort zu Schilderungen inspiriert. Außerdem hatMeschenmoser zahlreiche literarische und kunsthistorische Vorbilder aufgetan,die Michael Ende zu seinen Motiven angeregt haben, wie "Der Park der Ungeheuer"in Bomarzo oder der Spiegelsee von Nemi, und die sich in den Bildern undZeichnungen Meschenmosers wiederfinden.Michael Ende: Die unendliche Geschichte. Michael Ende: Die unendliche Geschichte. Mit Bildern von SebastianMeschenmoserISBN 978-3-522-20250-3, 35 Euro, Thienemann VerlagHintergrundinformationen in KürzeÜber "Die unendliche Geschichte"Michael Endes "Die unendliche Geschichte" ist ein Roman über die Kunst desErzählens und das faszinierende Wechselspiel von Literatur und Leser.Die Idee zum Roman zog Ende 1977 förmlich aus einer Schublade - auf einem Zettelhatte er sich Bucheinfälle notiert, darunter auch: "Ein Junge gerät beim Leseneiner Geschichte buchstäblich in die Geschichte hinein und findet nur schwerwieder heraus". Trotz anfänglicher Bedenken, ob dies für einen Umfang von etwa100 Seiten überhaupt ausreichen würde, explodierte Ende der Stoff unter denHänden, erzählt Roman Hocke, langjähriger Freund und Lektor von Michael Ende.Mit Erscheinen löste das Buch eine Welle der Begeisterung unter jungen wie altenLesern, Buchhändlern und Kritikern aus und avancierte recht schnell zumKultbuch. Michael Ende hatte offenbar einen Nerv getroffen."Die unendliche Geschichte" erschien am 1. September 1979 im Thienemann Verlag -bereits im selben Monat musste die 2. Auflage nachgedruckt werden. Der Erfolgvon Endes Roman zeigte sich auch anhand der SPIEGEL-Bestsellerliste, auf der dasBuch 113 Wochen lang zu finden war."Die unendliche Geschichte" begründete Michael Endes internationalen Ruhm. DerRoman wurde in mehr als 40 Sprachen (darunter auch Esperanto!) übersetzt und hatsich mittlerweile über 9 Millionen Mal weltweit verkauft. Er wurde darüberhinaus mehrfach und international ausgezeichnet, u.a. mit dem Buxtehuder Bullen(1979), dem Silbernen Griffel von Rotterdam und Wilhelm-Hauff-Preis (1980) sowiedem Europäischen Jugendbuchpreis (1981).Über Michael EndeMichael Endes Bücher sind in über 40 Sprachen übersetzt und haben weltweit eineGesamtauflage von über 35 Millionen erreicht. Für sein literarisches Werkerhielt er zahlreiche deutsche und internationale Preise und Auszeichnungen.1929 wurde er als Sohn des surrealistischen Malers Edgar Ende inGarmisch-Partenkirchen geboren. Nach seiner Schulzeit besuchte er dieSchauspielschule in München. In seiner Freizeit schrieb er schon seit 1943Gedichte und kleine Erzählungen. Da er das Schreiben zum Beruf machen wollte,baute er seine Autorentätigkeit nach und nach weiter aus. Neben derSchauspielerei schrieb er für das Theater und den Rundfunk.Der schriftstellerische Durchbruch gelang Michael Ende mit einem Kinderbuch:"Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" erschien 1960 im Thienemann Verlag,nachdem bereits mehr als zehn Verlage das Manuskript abgelehnt hatten. Endewurde einem großen Publikum bekannt, als er 1961 den DeutschenJugendliteraturpreis für "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" erhielt unddie Augsburger Puppenkiste das Buch verfilmte.Seit 1970 lebte Michael Ende in Italien, wo er 1972 den Märchenroman "Momo"vollendete, für den er ebenfalls den Deutschen Jugendliteraturpreis erhielt.1979 erschien "Die unendliche Geschichte", mit der Michael Ende zum weltweitbekannten Autor phantastischer Romane wurde.Michael Ende starb 1995 nach langer schwerer Krankheit in Stuttgart.Sebastian Meschenmoser wurde 1980 in Frankfurt am Main geboren und studiertebildende Kunst in Mainz. 2005 legte er mit "Fliegen lernen" sein vielbeachtetesBilderbuchdebüt vor. Seitdem entstanden zahlreiche weitere erfolgreicheBilderbücher, mehrere davon wurden für den Deutschen Jugendliteraturpreisnominiert. Sebastian Meschenmoser lebt und arbeitet in Berlin.