Stuttgart (ots) -Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung mit folgenden Themen:Pfusch am Bau - wenn das Traumhaus zum Albtraum wirdBaufehler, unzuverlässige Handwerker und geplatzteTerminabsprachen können den Traum vom Eigenheim zum Albtraum machen."Marktcheck" zeigt, wie man sich wehren und vor Ärger schützen kann.Gefahr am Geldautomat - die neuesten Tricks der BetrügerBetrüger denken sich immer neue Tricks aus, um an das Geld derBankkunden zu kommen. Sehr beliebt bei Trickdieben ist das sogenannteCash-Trapping. Um diese Manipulation zu bemerken, muss man beim Geldabheben genau hinschauen. "Marktcheck" zeigt, wie Kunden sichschützen können.Dreiste Preise - wie einem die Hersteller das Geld aus der TascheziehenRasierklingen, Kaffeekapseln und Druckertinte kosten in derHerstellung nur wenige Cent. Für Kunden sind die Produkte jedoch sehrteuer. Warum werden sie trotzdem gekauft? Zusammen mitMarketingexperten und der Verbraucherzentrale recherchiert"Marktcheck", was hinter dieser Preispolitik steckt und wie manunnötige Mehrkosten vermeiden kann.Vorsicht Pelz - wenn Echtfell als Kunstpelz verkauft wirdSelbst wer Kleidung mit Kunstpelz kaufen will, erhält teilweiseechtes Fell. Auf dem Etikett findet sich kein Hinweis. "Marktcheck"sieht sich in Geschäften der Stuttgarter Innenstadt um. In einemReutlinger Labor werden die gekauften Produkte überprüft. Wie lässtsich die Täuschung erkennen? "Marktcheck" klärt auf.Kapitalabfindung - wenn die Versicherung sich quer stelltBei einer privaten Rentenversicherung muss man sich gegenVertragsende zwischen einer monatlichen Rente oder einerEinmalzahlung entscheiden. Eine "Marktcheck"-Zuschauerin entschiedsich für die einmalige Zahlung. Ihre Versicherung will jedoch nur diemonatlichen Zahlungen leisten. Ein Fall für "Marktcheck"-ReporterAxel Sonneborn.Tipp der Woche - Wein entkorken ohne KorkenzieherWie lässt sich ein Korken ohne Korkenzieher entfernen? In einemStuttgarter Einkaufszentrum testen Passanten verschiedene Methoden."Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR-Verbraucher-und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiertdie Sendung jeden Dienstag um 20.15 Uhr im SWR Fernsehen.Informationen unter www.SWR.de/marktcheck.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und dieeinzelnen Beiträge unter www.SWRmediathek.de und unterwww.SWR.de/marktcheck zu sehen.Fotos bei www.ARD-foto.de.Pressekontakt:Katja Matschinski, Telefon 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell