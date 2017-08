Pfronten im Allgäu als Europäisches Wanderdorf ausgezeichnet - BILD

Villach (ots) - Pfronten im Allgäu als Europäisches Wanderdorf ausgezeichnetAls erste deutsche Wanderdestination wird [Pfronten im Allgäu](https://www.europas-wanderdoerfer.com/die-teilnehmer/pfronten/) am 01.09.2017auf der TourNatur 2017 in Düsseldorf als "Zertifiziertes EuropäischesWanderdorf" prämiert. Die Gemeinde gehört somit zu einem erlauchten Kreis vonWanderspezialisten, die sich einem innovativen Erleben von Europa und seinenvielfältigen, geschichtsträchtigen Landschaften verschrieben haben.Zwtl.: Das Tor in die Allgäuer AlpenIn [Pfronten] (https://www.europas-wanderdoerfer.com/die-teilnehmer/pfronten/)taucht der Besucher in die faszinierende Welt der Allgäuer Alpen ein. Diemajestätischen Gipfel dieser sagenhaften Gebirgslandschaft sind erfüllt vonuralten Legenden und Burgruinen, die schon Ludwig II. von großen Taten träumenließen. In der Wiege der Allgäuer Feinmechanik hinterließen die Mächler -progressive Handwerker - ebenso ihre (architektonischen) Spuren, wie jeneLandwirte, die die malerischen Bergwiesen in wertvolle Kulturlandschaftenverwandelten.Zwtl.: Eine Auszeichnung für das Dorf und seine GastgeberAll diese mannigfaltigen Facetten der Pfrontner Mythoslandschaft spiegeln sichin dem Wanderangebot des Dorfes wider und können auf verschiedensten Tourenfesselnd erlebt werden. Außerdem besticht Pfronten mit einem erstklassigenWanderwegenetz im Umfeld der preisgekrönten Wandertrilogie Allgäu undWandergastgebern, die selbst leidenschaftlich gern in der Natur unterwegs sind.Daher werden Pfronten und vier seiner Gastgeber auf der TourNatur 2017 alsEuropäisches Wanderdorf bzw. Europäische Wandergastgeber mit dem EuropäischenWandergütesiegel (European Hiking Quality) ausgezeichnet:Wann?: 13:45 - 14:10Wo?: TourNatur BühneWer?: [Pfronten im Allgäu](https://www.europas-wanderdoerfer.com/die-teilnehmer/pfronten/), [ChaletEdelweiß] (http://www.chalet-edelweiss.net//unser-haus.html), [FerienhausHeuser] (http://www.ferienhaus-heuser.de/), [Hotel Berghof](http://www.berghof-pfronten.de/) u. [Wildgrün Allgäu Lodge](http://wildgruen.bayern/)Detailliertere Informationen zu Europas Wanderdörfern, ihren Qualitätsstandardsund allen Mitgliedern inkl. ihrer Angebote finden sich unter[www.europas-wanderdoerfer.com] (https://www.europas-wanderdoerfer.com)Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie imOTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Europas WanderdörferUnterwollaniger Straße 53A - 9500 VillachT: +43 (0)4242 257530E: office@europas-wanderdoerfer.comI: www.europas-wanderdoerfer.comDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/18793/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHERVERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Europas Wanderd?rfer, übermittelt durch news aktuell