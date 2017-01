Pfoten brauchen Winterschutz / Mit wenigen Handgriffen erspart man dem Hund an frostigen Tagen unnötige Beschwerden (FOTO)

Bonn (ots) -Der Winter hat uns lange auf die Folter gespannt. Zu Beginn desJahres hat er es dann doch geschafft, mit Schnee und teilweiseeisigen Temperaturen hat er das ganze Land erfasst. Meteorologennennen diese Phase Hochwinter. Und der kann sich mehrere Wochen fort-bzw. festsetzen.Hunde haben in der Regel kein Problem mit der kalten Jahreszeit,sie sind mit ihrem meist dichten Fell gut geschützt. Empfindlich sindaber die Pfoten der Vierbeiner, selbst bei großen und kräftigenRassen. Damit Hunde auch über einen langen Winter hinweg schnee- undeistauglich bleiben, sollte man sie mit einer besonders sorgfältigenPfotenpflege unterstützen.Nicht immer führt der Spaziergang direkt in die freie Natur.Zwischen Wohnung und Auslauf liegen in der Regel Wege und Straßen,die mit Split oder Streusalz passierbar gemacht werden. Wer denFußballen seines Hundes etwas Gutes tun will, reibt diese vor dem`Gassi gehen´ am besten mit einer Pfotensalbe ein. Gut gecremt läuftes sich einfach besser. Es macht die Ballen sanft und geschmeidig,schützt vor Verletzungen oder Austrocknung und vor aggressivwirkendem Streusalz.Oftmals setzen sich zwischen den behaarten Zehen Eisklumpen fest,die messerscharf werden können. Sie verletzen die Fußballen oderführen durch Reibung beim Laufen zu Entzündungen zwischen den Zehen.Je länger die Haare, desto größer ist die Verletzungsgefahr. ImWinter sollte man deshalb die Haare im Zwischenzehenbereich kürzen,damit sich dort keine Eisklumpen mehr bilden können. Bei längerenSpaziergängen durch den Schnee hilft es, die Pfoten regelmäßig zukontrollieren und Eisklümpchen rechtzeitig zu entfernen.Mit dem winterlichen Pfotencheck tut man dem Hund etwas wirklichGutes. Eine Hundepfote ist nämlich von unzähligen Nerven durchzogen.Die melden jeden noch so kleinen Schmerz auf direktem Wege ansGehirn. Scharfe Eiskristalle oder Splitsteinchen zwischen denempfindlichen Zehen werden somit sehr schnell sehr unangenehm für dasTier. Der Hund möchte sich von diesen "Plagegeistern" befreien undknabbert an seinen Pfoten. So gelangt schnell Streusalz ins Maul undwird heruntergeschluckt. Durch das Knabbern werden die empfindlichenZehenzwischenräume zusätzlich gereizt. Wer bei seinen Spaziergängenüberwiegend auf gestreuten Wegen laufen muss, sollte überPfotenschutzschuhe nachdenken.Nach dem Spaziergang tut es Herrchen, Frauchen und Hundgleichermaßen gut, ein Fußbad in lauwarmen Wasser zu nehmen. Nach demBad dann noch eine Pflegecreme auftragen - derart verwöhnt undgeschützt wird der lange Hochwinter zur coolen Sache.Pressekontakt:Bundesverband für Tiergesundheit e.V., Dr. Sabine Schüller,Schwertberger Straße 14, 53177 Bonn, Tel. 0228/31 82 96,bft@bft-online.deOriginal-Content von: Bundesverband f?r Tiergesundheit e.V., übermittelt durch news aktuell