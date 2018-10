Pflicht und Kür im Arbeitsschutz

Berlin (ots) - Arbeitsschutz im Betrieb rechtssicher zuorganisieren, ist eine unternehmerische Pflicht. Wer darüber hinausdie Kür beherrscht, macht Sicherheit und Gesundheit zur gemeinsamenSache der Belegschaft. Wie vielfältig Betriebe von einer solchenPräventionskultur profitieren, zeigt die Kampagne kommmitmensch derBerufsgenossenschaften und Unfallkassen."Es gibt strikte Anweisungen", erklärt Florian von Tschammer, dergemeinsam mit Boris Breiding erfolgreich eine Tischlerei führt. AlleBeschäftigten der "Elbtischlerei" wissen beispielsweise, wann sieGehörschutz tragen müssen - so wie es das Arbeitsschutzgesetzvorsieht. Auch gibt es im Betrieb wie gesetzlich vorgeschrieben eineGefährdungsbeurteilung, aus der sich die betriebsspezifischenSchutzmaßnahmen gegen Arbeitsunfälle und berufsbedingte Erkrankungenergeben.Arbeitsteilung im ArbeitsschutzDie Geschäftsführer können sich natürlich nicht um alles selbstkümmern. Regelmäßig lassen sie ihren Betrieb sicherheitstechnisch undarbeitsmedizinisch beraten. Im Alltag haben zudem zuverlässigeKolleginnen und Kollegen als Sicherheitsbeauftragte vor Ort ein Augeauf die Arbeitssicherheit. Regelmäßig kommen die in- und externenFachleute als Arbeitsschutzausschuss zusammen, um sich über Fragender Sicherheit und Gesundheit auszutauschen. Und falls sich doch einUnfall ereignet, wissen die "Elbtischler", was in Sachen Erster Hilfezu tun ist. Mit alledem ist der Betrieb rechtlich auf der sicherenSeite.Arbeitsschutz kann mehr als RechtssicherheitSoweit die Pflicht. Wie die Kür aussehen kann, beschreiben dieTischler als Botschafter der Kampagne kommmitmensch: "Das sozialeMiteinander ist ein Schlüssel für den Erfolg des Betriebs", erklärt"kommmitmensch" Breiding die hauseigene Präventionskultur."Zufriedene Beschäftigte schaffen zufriedene Kunden." Sie tun vielfür das Betriebsklima und engagieren sich gemeinsam für ehrenamtlicheProjekte - das schweißt zusammen.Sowohl in gewerblichen als auch öffentlichen Bereichen geht esimmer mehr darum, Beschäftigte zu gewinnen und zu halten. So setztSandro Zehner, Bürgermeister der Stadt Taunusstein, alle Hebel inBewegung, um sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren.Ansonsten könne er schon bald den Pflichten der Stadt nicht mehrnachkommen - zu viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehenaltersbedingt in Ruhestand. Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeitsind für ihn wirksame Hebel, um sein Team zukunftsfähig aufzustellenund Wertschätzung zu zeigen. Die Frage, worauf es dabei ankommt,beantworten die Beschäftigten immer häufiger selbst. Denn SandroZehner sorgt in seinem Amt auf vielfältige Art für Beteiligung - undengagiert sich in der Kampagne als kommmitmensch.Präventionskultur macht den UnterschiedEine Gemeinsamkeit zeichnet diese Beispiele aus: Das Denken undHandeln der vorgestellten Betriebe ist durch eine Kultur derPrävention geprägt. Dabei geht es nicht darum, alles neu zu erfinden.Die langfristig angelegte Kampagne der Berufsgenossenschaften undUnfallkassen zielt darauf ab, gute betriebliche Praxis zu stärken unddie Chancen aufzuzeigen, die in einer proaktiven Präventionskulturstecken. Denn wer die Kür beherrscht, meistert auch zukünftigeHerausforderungen.Die entscheidenden Handlungsfelder einer Präventionskultur:- Führung- Kommunikation- Beteiligung- Fehlerkultur- Betriebsklima- Sicherheit und Gesundheit.Mehr Informationen auf www.kommmitmensch.deHintergrund "kommmitmensch"kommmitmensch ist die bundesweite Präventionskampagne vonBerufsgenossenschaften, Unfallkassen und ihrem SpitzenverbandDeutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV). Hintergrund ist, dassdie Zahl der Arbeitsunfälle in den vergangenen Jahren nicht mehrdeutlich gesunken ist. Um dem Ziel der Vision Zero, einer Welt ohneArbeitsunfälle und arbeitsbedingte Erkrankungen, weiternäherzukommen,brauchen wir einen ganzheitlichen Ansatz: kommmitmensch unterstütztUnternehmen und Bildungseinrichtungen dabei, eine Präventionskulturzu entwickeln, in der Sicherheit und Gesundheit Grundlage allenHandelns sind.Wichtige Gesetze und Verordnungen im Arbeitsschutz- Das Arbeitsschutzgesetz regelt: Wer ein Unternehmen oder eineVerwaltung führt, ist zur Gefährdungsbeurteilung verpflichtet.Es regelt auch Unterweisungen und arbeitsmedizinische Vorsorge.- Das Arbeitssicherheitsgesetz verpflichtet zur betriebsärztlichenund sicherheitstechnischen Betreuung, die in der DGUV Vorschrift2 konkretisiert wird.- Die DGUV Vorschrift 1 regelt unter anderem die Bestellung vonSicherheitsbeauftragten sowie die Pflicht, Beschäftigte alsErsthelferinnen und Ersthelfer ausbilden zu lassen.- Die Arbeitsstättenverordnung macht Vorgaben zur Gestaltungvon Arbeitsplätzen und deren Umgebung.- Die Betriebssicherheitsverordnung trifft Regeln zur sicheren undgesunden Verwendung von Arbeitsmitteln.- Über branchen- und tätigkeitsspezifische Regelungen bieten diezuständigen Berufsgenossenschaften und Unfallkassen wertvolleInformationen.