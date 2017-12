Pflegexperte beklagt dramatischen Personalmangel in Heimen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Münchener Pflegexperte Claus Fussek beklagt einen dramatischen Personalmangel in den Heimen. "Pflege im Akkord ist weiterhin an der Tagesordnung, ist Alltag. Das Pflegepersonal am Bett hat immer noch zu wenig Zeit für den Einzelnen", sagte der Fachautor dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Freitagausgaben).

"Man muss nur einmal in ein Heim gehen und fragen, wie viele Mitarbeiter es dort im Spät- und Nachtdienst gibt." Oft seien es nicht mehr als zwei, die dann aber 30 Pflegebedürftige zu versorgen hätten. "Es ist ein Skandal, wenn so wenig Personal nachts für schwerstpflegebedürftige, unruhige, manchmal auch sterbende Menschen da ist. Aber darüber zu reden, ist in diesem Land fast schon tabu", so Fussek weiter. "Wir brauchen endlich ein Ende der Allianz des Schweigens und Wegschauens, einen Aufstand der Anständigen." Nach Einschätzung des Pflegexperten hat die jüngste, vor einem Jahr in Kraft getretene Reform zwar Verbesserungen für Demenzkranke und pflegende Angehörige gebracht. "Aber das Grundproblem ist damit nicht gelöst. Es fehlt unverändert an Personal in der häuslichen und stationären Pflege", so Fussek. "Es wird nicht gefragt, was wir brauchen, um unsere Alten und Pflegebedürftigen würdevoll zu versorgen, sondern immer nur, was wir uns leisten können."

