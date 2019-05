Mainz (ots) -Die Zustände in deutschen Pflegeheimen werden seit Jahren beklagt.Jede Regierung verspricht Besserung und pumpt mehr Geld in diePflege. Doch warum ändert sich nichts für die Bewohner? "ZDFzoom"berichtet am Mittwoch, 8. Mai 2019, 22.45 Uhr, über den"Pflegestillstand - Warum sich in unseren Altenheimen nichts ändert".Autorin Valerie Henschel beleuchtet ein System, das seit Jahren nichtöffentlich über Milliardenbudgets und die Bedingungen in den Heimenentscheidet: die Selbstverwaltung der Pflege. Zurzeit entscheidetdieses Gremium über ein neues Qualitätsprüfsystem.Immer wieder gibt es Berichte, wie in den Heimen auf Kosten derBewohner gespart wird. Zugleich schreiben 90 Prozent der deutschenPflegeheime schwarze Zahlen, so der "Pflegeheim Rating Report", derin der Branche viel beachtet wird. Jetzt soll ein neuesQualitätsprüfsystem für Pflegeheime eingeführt werden. Das Brisantedaran: Die Verbände der Heimbetreiber entscheiden maßgeblich mit, wiesie kontrolliert werden sollen. Die Pflegebedürftigen undAngehörigen, um die es in der Pflege geht, haben hingegen keinEntscheidungsrecht. "Im Vergleich zur Pflegeselbstverwaltung in derBundesrepublik Deutschland ist der Vatikan äußerst transparent", sagtKarl-Josef Laumann, Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen, imInterview mit "ZDFzoom".Betroffenenverbände wie der Sozialverband VdK versuchen seitJahren, mehr Offenheit und Transparenz in die Pflegeselbstverwaltungzu bringen und die Mitwirkungsrechte der Patientenseite zu stärken.Doch in den Verhandlungen zum neuen Qualitätsprüfsystem fürAltenheime, das gerade von der Pflegeselbstverwaltung erarbeitetwird, haben die Patientenvertreter kein Stimmrecht. Über die neueTransparenz in der Pflege wird im Geheimen entschieden. Es gibt sogarVerschwiegenheitserklärungen, die von den Akteuren derSelbstverwaltung unterschrieben wurden. "Derzeit ist es so, dass inunserem Pflegesystem sehr viel Geld verdient wird. Und das geht nur,solange es so intransparent bleibt", sagt Dr. Wolfgang Wodarg vonTransparency International Deutschland.Bei einem Undercover-Einsatz in einem Pflegeheim in Süddeutschlandwerden die Probleme gleich am ersten Tag sichtbar - beim Essen ebensowie in der Hygiene. Kotbeschmierte Waschlappen werden mehrmalsbenutzt, Hygienevorschriften nicht eingehalten und alte Menschenstundenlang sich selbst überlassen. Teilweise können sie nicht malden Klingelnotknopf erreichen, um Hilfe zu rufen, weil dieser zu hochangebracht ist. "Ich kenne zu viele Heime, die so eklatante Mängelaufweisen. Wenn wir die alle schließen wollen, weiß ich nicht, wo dieMenschen alle hinsollen", berichtet ein leitender Angestellter derHeimaufsicht in "ZDFzoom".Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzoomhttps://zoom.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell