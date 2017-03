Pflegepolitik: Richtige Diagnosen, falsche Rezepte / Antworten auf bpa-Wahlprüfsteine: Kaum klare Konzepte für die Zukunft der Pflege im Saarland

Saarbrücken (ots) - Der Bundesverband privater Anbieter sozialerDienste e. V. (bpa) hatte die zur Landtagswahl antretenden Parteienkürzlich um konkrete Stellungnahmen zur Rolle der privatenPflegedienste und -heime, zur Einrichtung einer Zwangs-Pflegekammerund zum Erhalt einer eigenständigen Altenpflegeausbildung gebeten.Nun liegen erste Aussagen zu den sogenannten Wahlprüfsteinen vor."Während den Menschen die Frage, wie sie im Alter leben und gepflegtwerden, nach aktuellen Umfragen besonders wichtig ist, fehlen denParteien im Saarland klare Konzepte zur Sicherung der pflegerischenVersorgung", fasst der saarländische bpa-Landesvorsitzende HelmutMersdorf die Ergebnisse zusammen. "Zwar haben alle erkannt, wiewichtig es ist, Pflegende von bürokratischen Anforderungen zuentlasten und die Pflegelandschaft im Saarland breit aufzustellen;trotzdem wollen einige politische Akteure weiterhin nicht vongefährlichen Ideen wie einer unnützen Pflegekammer oder einemrealitätsfernen Kostendeckungsprinzip lassen", erläutert Mersdorfweiter.Liberale Bekenntnisse zu einem freien Markt mit vielenunterschiedlichen Akteuren seien erfreulich, allerdings sei bishernirgendwo ein durchgängiges Konzept für den Umgang mit der deutlichsteigenden Zahl von Pflegebedürftigen zu erkennnen. WeitgehendeEinigkeit unter den Parteien herrsche allerdings bei der Öffnungeinzelner Leistungen der ambulanten Pflege auch fürPflegehilfskräfte. "Das wäre aus unserer Sicht ein wichtiger Schritt,um Fachkräfte zu entlasten und gleichzeitig den Zeitdruck aus derVersorgung der Pflegebedürftigen zu nehmen", so Mersdorf. Das sähendie meisten politischen Vertreter ähnlich.Wichtig sei nun, dass den Ankündigungen nach der Landtagswahl auchschnell Taten folgen, mahnt der saarländische bpa-Landesvorsitzende."Bei der Sicherung der eigenständigen Altenpflegeausbildung oder auchdem Einsatz von Pflegehilfskräften hat das Land weitgehende Einfluss-und Gestaltungsmöglichkeiten. Unsere Mitglieder erwarten, dass dieseauch im Sinne einer zukunftsfesten Pflege im Saarland genutztwerden", so Mersdorf abschließend.Die Antworten der Parteien auf die bpa-Wahlprüfsteine finden Sieauf der bpa-Homepage unter der Rubrik "Pressemitteilungen". DerBundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildetmit mehr als 9.500 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon fast 150 imSaarland) die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialerDienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und(teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- undJugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpa organisiert. DieMitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund 290.000Arbeitsplätze und circa 22.000 Ausbildungsplätze (siehewww.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Dasinvestierte Kapital liegt bei etwa 23 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Angela Eicher, bpa-Landesbeauftragte, Tel.: 0681/94888 40, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell