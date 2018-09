Pflegepersonal-Stärkungsgesetz: Mehr Geld muss zu mehr Qualität führen / Personaluntergrenzen im Krankenhaus können nur ein erster Schritt sein

Stuttgart (ots) - Im laufenden Jahr wird allein die AOKBaden-Württemberg über 4 Milliarden Euro für den Betrieb derKrankenhäuser im Land ausgeben - gut 3 Prozent mehr als noch im Jahrzuvor. Weitere 121 Millionen Euro stellt sie für die Ausbildung vonPflegekräften in den Kliniken bereit - ein Plus von 7,6 Prozent imVergleich zum Vorjahr. "Die aktuellen finanziellen Mittel reichenaus, um genügend Pflegerinnen und Pfleger in den Kliniken zubeschäftigen und sie für ihre Arbeit auch angemessen zu vergüten", soDr. Christopher Hermann, Vorstandsvorsitzender der AOKBaden-Württemberg. Weitere Gesetze dürften nicht dazu führen, diefinanzielle Last noch zu steigern, ohne dass positive Auswirkungenauf die Qualität gesichert seien.Am heutigen Donnerstag (27.09.2018) berät der Deutsche Bundestagin erster Lesung das Pflegepersonalstärkungsgesetz (PpSG). Unteranderem sieht es vor, dass Klinikbetreibern zukünftig jede neugeschaffene Stelle in der Pflege am Bett aus Versichertengeldernfinanziert wird. "Im Interesse der Versicherten muss ein weiteresfinanzielles Plus für die Krankenhäuser mit klaren Qualitäts- undLeistungsverbesserungen verbunden sein", so Hermann. So könnten dieim Gesetz geplanten Personaluntergrenzen nur ein erster Schritt seinund dürften nicht zum Maßstab für gute Pflege werden. Sie definiertenlediglich Untergrenzen im Sinn von Mindestanforderungen. "Gute Pflegeerfordert ausreichend und bezogen auf das Leistungsspektrum gutqualifizierte Pflegekräfte, die die Patientinnen und Patienten gemäßderen Pflegeanforderungen versorgen. Dafür müssen schnellstmöglicheine Definition für gute Qualität in der Pflege und einPflegepersonalbemessungsinstrument erarbeitet werden", so Hermann.Sowohl die Durchschnittswertbetrachtung im Vergleich mit anderenStaaten als auch die Einführung von Pflegepersonaluntergrenzen seiendafür nicht geeignet. "Erforderlich ist vielmehr die wissenschaftlichfundierte Erarbeitung eines manipulationsresistentenBemessungsinstruments, mit dem der medizinisch-pflegerische Bedarf jeLeistung möglichst dokumentationsarm abgebildet werden kann", soHermann. Dabei sei auch der Qualifikationsmix der Pflegekräfte zuberücksichtigen.Pressekontakt:AOK Baden-WürttembergPressestellePresselstr. 1970191 StuttgartTelefon: 0711 2593 - 229Telefax: 0711 2593 - 100E-Mail: presse@bw.aok.dewww.aok-bw-presse.deOriginal-Content von: AOK Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell