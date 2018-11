Pflegepersonal-Stärkungs-Gesetz wird ambulante Rehabilitation schwächen

Bad Nauheim (ots) - Die Gehälter für Pflegekräfte in denReha-Einrichtungen sind häufig niedriger als in Krankenhäusern. Trotzintensiver Warnungen aller Reha-Verbände wird die Bundesregierung dieFinanzierung der medizinischen Rehabilitation imPflegepersonal-Stärkungs-Gesetz (PpSG) nicht verbessern. "Mit derGrundlohnbindung in der medizinischen Rehabilitation haben wir keineChance, die zu erwartenden Gehaltsforderungen unserer Mitarbeiter zufinanzieren", so Prof. Dr. med. Johannes M. Peil, Präsident desZentralverbands ambulanter Therapieeinrichtungen Deutschland e.V.,leitender Arzt der Sportklinik Bad Nauheim und ärztlicher Direktorder Sportklinik Frankfurt/M. "Den politischen Akteuren muss dieGefahr bekannt sein, dass Krankenhäuser und Pflegeheime in großemUmfang Pflegekräfte aus Rehabilitationseinrichtungen, auch aus denvon uns vertretenen ambulanten Reha-Einrichtungen, abwerben könnten."Mit Verabschiedung des PpSG wird die Gefahr, die sich aus derfehlenden Refinanzierung im Reha-Bereich ergibt, real. "Wenn diesgeschieht werden qualifizierte Pflegekräfte der ambulantenReha-Einrichtungen in die besser bezahlten Beschäftigungsverhältnissevon Krankenhäusern und Pflegeheimen wechseln. Damit wäre diehochwertige Versorgung in ambulanten Reha-Einrichtungen ernsthaftgefährdet", gibt Prof. Peil zu bedenken. Auch Sportler können oftdurch eine wohnortnahe Reha schnell wieder ihrem beruflichen undsportlichen Alltag nachgehen. Für sie könnten die gesetzlichenÄnderungen bedeuten, dass die Rehabilitation länger und wenigereffektiv erfolgt als derzeit und damit das zeitnahe Return-to-Playgefährdet wird.Der ZAT appelliert an die politischen Entscheider, den Bereich dermedizinischen und insbesondere der ambulanten Rehabilitation stärkerin den Fokus zu nehmen und allen Patienten den bedarfsgerechtenZugang auch zur ambulanten Rehabilitation nicht zu verschließen.Die ambulante Rehabilitation hat sich in den vergangenen zweiJahrzehnten als hoch leistungsfähige Versorgungsform bundesweitetabliert. Viele Patienten bevorzugen die wohnortnahe Reha wegen desVerbleibs im familiären und beruflichen Umfeld. Auch in derSportlerversorgung besitzt die ambulante Rehabilitation einenherausragenden Stellenwert.Pressekontakt:ZAT-Deutschland e.V.Zentralverband ambulanter Therapieeinrichtungen e.V.Uwe SchröderHochwaldstraße 5461231 Bad NauheimTel.: 06032 720 33E-Mail: info@zat-deutschland.deInternet: www. zat-deutschland.deOriginal-Content von: ZAT-Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell