Pflegenotstand in Krankenhäusern: Grüne wollen 25.000 neue Stellen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Grünen wollen mit einem Sofortprogramm gegen den Pflegenotstand in Krankenhäusern 25.000 zusätzliche Stellen schaffen. Die Krankenversicherungen sollten dafür "Mittel in Höhe von über einer Milliarde Euro pro Jahr zur Verfügung stellen", sagte Grünen-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt dem "Tagesspiegel" (Montagsausgabe): "Das müssen uns die Gesundheit und Würde der Kranken und die großartige Arbeit des Pflegepersonals wert sein." Der Pflegenotstand in den deutschen Krankenhäusern sei "ein Gesundheitsrisiko, das die Politik nicht länger hinnehmen" dürfe, so Göring-Eckardt.

