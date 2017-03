Pflegende wissen selbst, was sie gesund erhält / LMU, bpa und BHV starten wissenschaftliche Befragung von bayerischen Pflegenden zu Gesundheitsbelastungen und Prävention

München (ots) - Was Pflegende lange gesund halten und sie beiihrer alltäglichen Arbeit unterstützen kann, ermittelt dieLudwig-Maximilians-Universität München jetzt in einerwissenschaftlich fundierten Befragung. Die Erhebung ist der ersteSchritt des Projektes PFLEGEprevent, das Teil einer groß angelegtenKooperation des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienstee.V. (bpa) und des Bayerischen Heilbäder-Verbandes (BHV) ist undunter der Schirmherrschaft von Bayerns Gesundheits- undPflegeministerin Melanie Huml steht.Die Ministerin unterstrich: "Pflegekräfte stoßen bei ihrer Arbeitnicht selten an ihre physischen und psychischen Grenzen. Aber nur werselbst motiviert und fit ist, kann andere Menschen gut betreuen undpflegen. Genau dafür bietet betriebliche Prävention Lösungen an.""Die Gesundheitsförderung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter istein zentrales Thema, um sie mit ihrer Motivation und ihremSachverstand möglichst lange im Beruf zu halten", erklärt derbayerische bpa-Landesvorsitzende Kai A. Kasri. "Das ist nicht nur imSinne eines weitblickenden Unternehmertums wichtig, sondern auch eineNotwendigkeit in Zeiten einer alternden Bevölkerung und einesdrängenden Fachkräftemangels.""Mit diesem Pilotprojekt schaffen wir ein Musterbeispiel für eineeffektive betriebliche Gesundheitsförderung", so der BHV-VorsitzendeKlaus Holetschek. "Wir hoffen, dass dieses Beispiel dann Schule machtund Unternehmen oder Verbände anderer Branchen folgen. UnsereHeilbäder und Kurorte sind dank ihrer medizinischen undtherapeutischen Kompetenz in der Lage, flexible Lösungen zuentwickeln und umzusetzen. Unser Partner bpa engagiert sich hier invorbildlicher Weise für die Gesundheit seiner Mitarbeiter."In den Heilbädern und Kurorten des Verbandes werden Pflegende ausMitgliedseinrichtungen künftig spezielle Programme zur Förderung derkörperlichen und psychischen Gesundheit durchlaufen und dieseErfahrungen mit in die tägliche Arbeit in der Pflege nehmen.Konkrete Arbeitsbelastungen und Bedürfnisse der Pflegekräftewerden nun mit einem bundesweit nutzbaren Onlineformular sowie mitFragebögen ermittelt, die am heutigen 10. März 2017 an die mehr als1.100 ambulanten und stationären Mitgliedsunternehmen des bpa inBayern verschickt werden. "Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in derAltenpflege sind großen Belastungen ausgesetzt. Wir ermitteln indiesem Projekt die besten Ansätze für Prävention undGesundheitsschutz aus Sicht der Pflegenden", beschreibt der Leiterder bpa-Landesgeschäftsstelle München Joachim Görtz dieHerangehensweise.Die Antworten von Pflegefachkräften sowie Hilfs- undAssistenzkräften werden bis Ende Mai gesammelt und anschließendwissenschaftlich ausgewertet. "Damit erhalten wir eine einmaligbreite Informationsgrundlage, um die künftigen Präventionsmaßnahmenwirklich an den Bedürfnissen der Altenpflegerinnen und Altenpflegerauszurichten", erläutert Prof. Dr. Dr. Angela Schuh vom Lehrstuhl fürPublic Health und Versorgungsforschung (IBE) der LMU München.Weitere Informationen sowie die Onlinebefragung sind unterwww.pflegeprevent.de zu finden.Pressekontakt:Für Rückfragen: Joachim Görtz, Leiter der bpa-Landesgeschäftsstelle,Tel.: 089/890 44 83 20, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell