Pflegende fürchten um ihre Privatsphäre / Abfrage von persönlichen Daten durch den Errichtungsausschuss der Pflegekammer verunsichert Altenpflegekräfte

Die Abfrage von persönlichen Daten durch denErrichtungsausschuss der Pflegeberufekammer sorgt für großen Ärgerunter den Pflegenden in Schleswig-Holstein. Der dortigeLandesvorsitzende des Bundesverbandes privater Anbieter sozialerDienste e. V. (bpa), Mathias Steinbuck, berichtet von zahlreichenaktuellen Anfragen und Beschwerden aus den Mitgliedsunternehmen: "DiePflegedienste und Heime wurden gesetzlich verpflichtet, die Datenihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Vorläufer der geplantenKammer weiterzuleiten. Viele Beschäftigte fühlen sich von der Kammeraber nicht vertreten und möchten auf keinen Fall in eine teure undnutzlose Mitgliedschaft gezwungen werden. Auch gegen die Weitergabeder Daten verwehren sie sich. Das ist eine Spannungssituation, durchdie der Ärger der Pflegenden über die Zwangskammergründung in diePflegeunternehmen getragen wird", so Steinbuck. Es sei längstdeutlich erkennbar, dass die geplante Kammer noch vor ihrer Gründungflächendeckend abgelehnt werde und für Frust unter den Pflegendensorge."Wir haben von Anfang an kritisiert, dass die Unternehmen zuHelfershelfern einer unbeliebten Kammergründung gemacht werden unddem Errichtungsausschuss die Arbeit abnehmen sollen, ihreMitarbeiterinnen und Mitarbeiter in eine Mitgliedschaft zu treiben",so Steinbuck, der seine Hoffnung in die nächste Regierungskoalitionsetzt: "Die CDU hat den Pflegenden in ihrem Wahlprogramm versprochen,den Kammerwahnsinn zu stoppen und stattdessen eine freiwillige undwirkungsvolle Interessenvertretung für die Pflege zu ermöglichen."Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über500 in Schleswig-Holstein) die größte Interessenvertretung privaterAnbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen derambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe undder Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpaorganisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund305.000 Arbeitsplätze und circa 23.000 Ausbildungsplätze (siehewww.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Dasinvestierte Kapital liegt bei etwa 24,2 Milliarden Euro.