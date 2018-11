Pflegende Frauen im Beruf: wer bleibt - wer geht?

Berlin (ots) - Noch immer wird die von den meistenPflegebedürftigen präferierte Versorgungsform - die informelle Pflegeim häuslichen Umfeld - zu mehr als 70% durch Frauen erbracht, meistim Erwerbsalter in ihren 40er und 50er Jahren. Die Frauen stehendamit vor der Anforderung, Pflegeaufgaben mit ihrer Berufstätigkeitzu vereinbaren. Nicht alle schaffen das, zeigt eine Untersuchung vonNadiya Kelle auf Basis von Daten des Sozio-oekonomischen Panels.Demnach verlassen vor allem Frauen mit einem Pflegeaufwand von mehrals 10 Stunden die Woche den Arbeitsmarkt.Die Anzahl der Pflegebedürftigen ist in den letzten Jahrenkonstant gewachsen, gleichzeitig gibt es einen fortgesetzten Trendeiner wachsenden Frauenerwerbstätigkeit. Es stellt sich die Frage,wie die konfligierenden Anforderungen aus Pflege und Berufmiteinander vereinbart werden können.Nadiya Kelle vom Deutschen Zentrum für Altersfragen untersuchtedie Beschäftigungsmuster pflegender Frauen im Alter von 45 bis 59Jahren mit Daten des Sozioekonomischen Panels, einerLängsschnittbefragung des Deutschen Instituts fürWirtschaftsforschung. Insgesamt wurden 6201 Frauen mit und ohnePflegeaufgaben hinsichtlich ihrer Wechsel von einer Erwerbstätigkeit(in Vollzeit oder Teilzeit) in die Nichterwerbstätigkeit bzw. vonVollzeit- in die Teilzeiterwerbstätigkeit untersucht. Für die Gruppeder Pflegenden wurden intensiv pflegende Frauen mit einemwöchentlichen Pflegeumfang von mehr als 10 Stunden von Frauen mitgeringerem Pflegeaufwand von bis zu 10 Stunden unterschieden.Die intensiv pflegenden Frauen scheinen zu einer auf demArbeitsmarkt benachteiligten Gruppe zu gehören. Sie weisen eingeringeres Einkommen, geringere Bildung und geringere Berufserfahrungaus als Frauen ohne und Frauen mit geringem Pflegeaufwand. Hingegenunterschieden sich Frauen mit geringerem Pflegeumfang in dieserHinsicht wenig von der Gruppe der nicht Pflegenden. Frauen mitgeringerem Pflegeumfang waren gleich oder sogar besser gebildet undqualifiziert und hatten ein höheres Haushaltseinkommen als Frauenohne Pflegeaufgaben. Dies spricht dafür, dass die Berufsbiografieeine Rolle spielt, wenn es darum geht, Pflegeaufgaben in beachtlichemUmfang zu übernehmen.Frauen mit Pflegeaufgaben in geringerem Umfang gelang es besser,Pflege und Beruf zu vereinbaren, als den intensiv pflegenden Frauen.Frauen mit intensiveren Pflegeaufgaben wiesen die höchsteWahrscheinlichkeit auf, ihre Vollzeit oder Teilzeitbeschäftigung ganzaufzugeben. Für Frauen mit Pflegeaufgaben in geringerem Umfang wareine Tendenz hin zu einem Wechsel von Voll- zu Teilzeitbeschäftigungzu beobachten. Für diese Frauen war allerdings dieWahrscheinlichkeit, die Erwerbstätigkeit ganz aufzugeben, nichterhöht.Die Analyse zeigt weiterhin, dass pflegende Frauen mit höheremEinkommen und einer größeren Arbeitsmarktnähe wahrscheinlicher ihreBeschäftigung ganz oder teilweise aufrechterhalten. Frauen mitgeringem Einkommen und einer größeren Arbeitsmarktferne hingegentragen ein hohes Risiko, ihr Engagement im Beruf aufzugeben oderdrastisch zu reduzieren, obwohl sie im Hinblick auf ihreAltersversorgung wahrscheinlich den größten Bedarf haben, weiterhinberufstätig zu sein. Es bedarf sozialer Dienste, die auch fürniedrige und mittlere Einkommen erschwinglich sind und weitererMaßnahmen, um die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf zu verbessern.Link zur Studie: http://ots.de/PzJ12BPressekontakt:Pressestelle des Deutschen Zentrums für AltersfragenStefanie Hartmann, M.A.Manfred-von-Richthofen-Str. 212101 Berlinhttps://www.dza.de/presse.htmlstefanie.hartmann@dza.deTel.: 030 / 260 740 25Original-Content von: Deutsches Zentrum für Altersfragen, übermittelt durch news aktuell