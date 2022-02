Pflegekraft.de: Die Pflegebranche wird mithilfe von Social Recruiting auf den neuesten Stand gebracht

Bielefeld (ots) -Das Unternehmen MONE Recruiting hat bekannt gegeben, dass es seinen Unternehmensnamen zum 01.02.2022 in Pflegekraft.de wechseln wird. Die Social-Recruiting-Agentur hat es sich zur Aufgabe gemacht, Pflegeunternehmen dabei zu unterstützen, ihr Marketing zu optimieren und mehr qualifizierte Fachkräfte einzustellen. Der Namenswechsel baut auf dem großen Wachstum des Unternehmens auf und ist der Beginn der Weiterentwicklung. Denn mit dem Namenswechsel erreichen sie eine nächste Evolutionsstufe, verstärken ihre Position auf dem Markt, erhöhen ihren Wiedererkennungswert und sprechen ihre Zielgruppe deutlich an.Geschäftsführer Michael Moskal: "Unsere Agentur hat sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt, ist gewachsen und ist jetzt bereit, den Weg unter einer starken Dachmarke weiterzugehen. Um die Pflegebranche auch in Zukunft weiterhin unterstützen zu können, unseren Einfluss zu vergrößern und einen Unterschied im Pflegesektor zu machen, wollen wir auch weiterhin wachsen."In ihrer täglichen Arbeit nutzt das Team in erster Linie die sozialen Medien, um Pflegeheimen und Pflegedienste zu mehr Personal zu verhelfen. Außerdem optimieren sie den Bewerbungsprozess der Unternehmen, und gestalten so den Einstieg für potenzielle Mitarbeiter einfacher und attraktiver."Wir wollen aktiv einen Wandel in der Pflege erreichen: Pflegeunternehmen sollten ihre Fachkräfte nicht mehr über Personalvermittlungen oder Zeitarbeitsfirmen beziehen müssen. Stattdessen sollten sie dazu in der Lage sein, ihre freien Stellen aus eigener Kraft und zu jeder Zeit besetzen zu können", erklärt Michael Moskal.Über Pflegekraft.de:Deutschlandweit hat Pflegekraft.de bereits über 150 Pflegeunternehmen dabei geholfen, mehr Bewerbungen von Pflegefachkräften zu erhalten. Dadurch müssen Pflegeheime, Pflegedienste und Krankenhäuser nicht mehr auf Personalvermittlungen oder Zeitarbeitsfirmen zurückgreifen, sondern bekommen ihre offenen Stellen eigenständig mit der Methode von Pflegekraft.de besetzt. Pflegekraft.de zu finden unter: https://www.pflegekraft.de/Pressekontakt:Pflegekraft.deMONE Consulting GmbHTelefon: 0521 - 329 22 600Pressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: MONE Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell