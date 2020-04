Pflegekräfte aus Polen dürfen wieder einreisen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Polnische Pflegefachkräfte dürfen nach den Worten des Pflegebeauftragten der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, wieder einreisen. In Gesprächen mit Polen sei geregelt worden, dass alle mit einem deutschen Arbeitsvertrag zurückkehren können, sagte Westerfellhaus am Freitag dem Deutschlandfunk. "Dafür gibt es extra Formulare, die ihnen diesen Grenzverkehr möglich machen".

Das werde zusätzlich derzeit mit Rumänien und Tschechien ausgehandelt. "Aber bei allem muss man auch sagen: Man darf die Rechnung dabei auch nicht ohne die Beteiligten machen", so Westerfellhaus. Viele Pflegekräfte, die zurückkommen können, würden aus Angst zu Hause bleiben und bei der Familie bleiben wollen. Man beobachte die Situation sehr genau und schaue, wie auch im häuslichen Bereich Entlastung geschafft werden könne. "Aber das muss immer individuell vor Ort in den Ländern, in den Kommunen entschieden werden, weil wir auch sehen, dass die Belastungssituation regional sehr, sehr, sehr, sehr unterschiedlich ist", sagte der Pflegebeauftragte.

Foto: über dts Nachrichtenagentur