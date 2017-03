Mainz (ots) - Die Pflegekassen müssen den Heimen Geld fürPflegekräfte zahlen, die dort gar nicht beschäftigt sind. Dasberichten "Report Mainz" und Süddeutsche Zeitung. Grundlage dergemeinsamen Recherche ist ein bislang unveröffentlichter Briefwechselzwischen dem Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung, Karl-JosefLaumann (CDU), und dem Spitzenverband der gesetzlichen Kranken- undPflegekassen (GKV-Spitzenverband). Demnach dürfen Pflegeheime beimPersonal legal "schummeln", ohne mit finanziellen Konsequenzenrechnen zu müssen. "Die jetzige Regelung ist ein Anreiz für einenPflegeheimbetreiber, ein bisschen zu wenig Personal einzustellen undsich das übriggebliebene Geld in die eigene Tasche zu stecken", sagtein Sprecher des GKV-Spitzenverbands. Ganz praktisch heiße das, "dassPflegeheime weniger Personal beschäftigen können, als eigentlichvertraglich vereinbart ist, nämlich bis zu acht Prozent".Hintergrund ist ein Urteil des Bundessozialgerichtes aus dem Jahr2012. Demnach ist eine Personalunterdeckung in Pflegeeinrichtungen inHöhe von acht Prozent möglich, ohne dass die Kassen ohne Weiteres dieVergütung kürzen können. Diesen Umstand kritisiert auch Karl-JosefLaumann: "Ich finde es sehr bedenklich, dass wir eine Rechtsprechunghaben, die es den Heimen erlaubt, zwischen sechs und acht Prozentunter der eigentlich abgemachten Personalausstattung zu arbeiten.Wenn das Schule macht, haben wir ein großes Problem." Laumann siehthier "Handlungsbedarf", denn "jede Personalunterschreitung würde zunicht gerechtfertigten Gewinnen" der Einrichtungsträger auf Kostender Pflegekräfte und Pflegebedürftigen führen.Derzeit gibt es nur wenige Verfahren der Pflegekassen gegenstationäre Einrichtungen, wenn diese zu wenig Personal beschäftigen.Oftmals überprüfen die Kassen nicht einmal mehr, ob die Einrichtungentatsächlich zu wenige Pflegekräfte einsetzen. In dem Papier, das"Report Mainz" und Süddeutscher Zeitung vorliegt, heißt es: "Aufgrundder geringeren Erfolgsaussichten ... führen inzwischen einigeSozialhilfeträger und Pflegekassen, z. B. in Hessen den aufwändigenPersonalabgleich nicht mehr durch". Auch deshalb wurden von Januarbis Ende September 2016 bundesweit nur in neun von insgesamt rund13.600 Heimen offiziell festgestellt, dass zu wenig Personal anwesendwar.Somit werde eine Personalunterdeckung derzeit "faktischtoleriert", kritisiert der GKV-Spitzenverband. "Das darf nicht sein.Wir brauchen eine Rechtsänderung, damit das endet." Karl-JosefLaumann sieht ebenfalls "Handlungsbedarf". Sein Parteifreund undBundesgesundheitsminister Hermann Gröhe derzeit nicht. Auf Anfragevon "Report Mainz" und der Süddeutschen Zeitung wiesen sowohl dieCaritas als auch die Diakonie eine systematische Unterbesetzung inihren Einrichtungen zurück. Der Bundesverband privater Anbietersozialer Dienste, der private Träger vertritt, hat dazu nichtStellung genommen.Zitate gegen Quellenangabe "Report Mainz" frei. WeitereInformationen auf www.reportmainz.de. Pressekontakt: "Report Mainz",Tel. 06131/929-33351.Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell