Pflegekassen schaffen immer mehr Bürokratie / bpa fordert pünktlichen Start der neuen Ausbildungsumlage und kritisiert Verzögerungen durch die Kassen

Potsdam (ots) - Mit ständigen Veränderungen in den Abrechnungen belastenKostenträger Pflegebedürftige und Pflegeeinrichtungen in Brandenburg undverschwenden so die knappe Zeit in der Pflege. "Dies ist ein vollkommenunnötiger und zugleich enormer bürokratischer Aufwand", kritisiert diebrandenburgische Landesvorsitzende des Bundesverbandes privater Anbietersozialer Dienste e. V. (bpa) Ellen Fährmann. "Trotz einer Vereinbarung haltensich die Kassen nicht an den Starttermin für die Umlage zur Finanzierung derneuen generalistischen Pflegeausbildung. Pflegebedürftige und Pflegeanbietersollen belastet und Anfang des kommenden Jahres Monat für Monat mit diversenSchreiben und Vertragsänderungen beschäftigt werden", so Fährmann.Das sei umso ärgerlicher, als gemeinschaftlich vereinbart worden war, denAusbildungszuschlag zum 1. Januar 2020 einzuführen - zeitgleich mit ohnehingeplanten Vergütungsanpassungen. "Die Kostenträger haben uns entgegen diesenVereinbarungen nun mitgeteilt, dass sie den Termin auf den 1. April 2020verschieben. Damit verschleppen die Kranken- und Pflegekassen auch dengesetzlich gewollten Start der neuen Pflegeausbildung in der Altenpflege. Dieumfänglichen bürokratischen Auswirkungen für alle Betroffenen werden dabeivöllig außer Acht gelassen. Gegenüber den Krankenhäusern hingegen soll es beider Vereinbarung bleiben", so die bpa-Landesvorsitzende.Fährmann fordert die Kassen auf, die Verunsicherung zu beenden und diegeschlossene Vereinbarung zu erfüllen: "Pflegebedürftige und Sachbearbeiter beiden Kassen, Mitarbeiter in Pflegediensten und Heimen - alle sind dieLeidtragenden. Wenn alles wie in der Vereinbarung vorgesehen zum 1. Januar 2020umgesetzt würde, ließen sich Mitteilungen, Erklärungen und neue Verträgevermeiden."Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildet mit mehrals 11.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über 400 in Brandenburg) diegrößte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen inDeutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, derBehindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sindim bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund335.000 Arbeitsplätze und circa 25.000 Ausbildungsplätze (siehewww.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). DieInvestitionen in die pflegerische Infrastruktur liegen bei etwa 26,6 MilliardenEuro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Sabrina Weiss, bpa-Landesbeauftragte Brandenburg,Tel.: 0331/97 92 33 70, www.bpa.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/17920/4458746OTS: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.Original-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell