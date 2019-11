Pflegekammer: Land übernimmt Kosten / bpa begrüßt Entlastung der Pflegekräfte

Hannover (ots) - Die Pflegekräfte in Niedersachsen haben mit ihren Protesten undZahlungsverweigerungen die Landesregierung zum Einlenken gezwungen. Der Landtaghat die Kosten aktuell in seinen Haushalt eingestellt. "Die Pflegenden warenoffensichtlich nicht davon überzeugt, dass sie für ihr Geld auch eine wirksameVertretung ihrer Interessen bekommen. Dass das Land, das seinerseits dieKammergründung forciert hat, nun die Finanzierung übernimmt, ist nurfolgerichtig. Wer die Musik nicht bestellt hat, muss sie auch nicht bezahlen",sagt die Landesvorsitzende des Bundesverbandes privater Anbieter sozialerDienste e.V. (bpa) Ricarda Hasch.Hasch setzt Hoffnungen in die seitens der Landesregierung vereinbarteÜberprüfung der Kammer und ihrer Wirksamkeit. Nun müsse in Ruhe geschaut werden,welchen Nutzen die einzelne Pflegekraft von der Kammer hat und welcheAlternativen es gibt."Pflegende sollten ohne Zwang und Beitragspflichten ihre Interessen im Konzertder Akteure zur Gestaltung der Zukunft der Pflege einbringen können. Wir habenuns deshalb immer für eine freiwillige und vom Land finanzierte Vereinigungausgesprochen." Mit der Kostenübernahme durch das Land sei nun ein ersterSchritt in die richtige Richtung getan, so Hasch, die hinzufügt: "Es bleibt dievon vielen Pflegenden kritisierte Zwangsmitgliedschaft, dann nähern wir uns demguten Vorbild aus Bayern an."Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildet mit mehrals 11.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über 1.400 in Niedersachsen)die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen inDeutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, derBehindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sindim bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund335.000 Arbeitsplätze und circa 25.000 Ausbildungsplätze (siehewww.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). DieInvestitionen in die pflegerische Infrastruktur liegen bei etwa 26,6 MilliardenEuro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Henning Steinhoff, Leiter derbpa-Landesgeschäftsstelle, Tel.: 0511/12 35 13 40 oder 0162/132 1678, www.bpa.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/17920/4452172OTS: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.Original-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell