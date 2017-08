Pflegeinformationen für jeden leicht zugänglich machen - BILD

ANECON begleitete Relaunch der Pflegedatenbank imInternetportal "pflege.sachsen.de" des Freistaat SachsenWien (ots) - ANECON begleitete den Relaunch der Pflegedatenbank imInternetportal "pflege.sachsen.de" des Freistaat Sachsen alserfahrener Berater und Partner in der IT-Projektsteuerung, demProjektmanagement und stellte die Qualität und Usability für dieNutzer der neuentwickelten Portallösung sicher.Die zentrale Zielsetzung des Freistaates Sachsen für den Relaunchder Pflegedatenbank "pflege.sachsen.de" war, den aktuellen Ansprüchenan Onlineplattformen hinsichtlich Funktionalität und Usabilitygerecht zu werden und das in hoher Qualität.ANECON zeichnete sich für die Qualitätssicherung desSoftwareprojekts in mehrfacher Hinsicht verantwortlich: DieBeratungsleistung, Steuerung und Koordination umfasste den gesamtenProjektprozess von der Ausschreibung über die Schnittstellenfunktionin der Abwicklung zwischen den dreizehn Landkreisen und kreisfreienStädten, der Softwareentwicklung und darüberhinausgehendenStakeholdern wie anderen externen Datenlieferanten. DieSoftwarequalität wurde durch einen intensiven Test parallel zurEntwicklung in einem agil gestalteten Projektumfeld sichergestellt.Hans Schmit, CEO der ANECON und Geschäftsführer Deutschland,betont: "Die Kompetenz der ANECON, basierend auf ihrer langjährigenErfahrung in Österreich und Deutschland, liegt in der individuellenund zielgerichteten Beratung und Entwicklung von Lösungen, die demtatsächlichen Bedürfnis unserer Kunden entsprechen. Zentral ist dabeidie laufende Qualitätssicherung mittels spezifischen Testkonzeptenund deren laufende Durchführung - entwickelt und umgesetzt inDeutschland."Dieser hohe Qualitätsanspruch gewährleistet, dass diePflegedatenbank- als virtuelle Anlaufstelle der Bürger in dendreizehn Landkreisen und kreisfreien Städten - im Bedarfsfall alleInformationen rund um das komplexe Thema Pflege aktuell liefert.Gleichzeitig ist die Pflegedatenbank ein Arbeitsinstrument derLandkreise und kreisfreien Städte, das die zukünftige Sozialplanungbei der Ermittlung und Planung des Pflegebedarfs im Freistaatzielgerichtet unterstützt und damit zur langfristigen Qualität in derPflege beitragen wird.Der zuständige Abteilungsleiter im Sächsischen Staatsministeriumfür Soziales und Verbraucherschutz für das Projekt, Herr MichaelBockting, dankt der Firma ANECON für ihr Engagement: "Ich freue mich,dass dieses komplexe Projekt mithilfe der Unterstützung der FirmaANECON erfolgreich abgeschlossen wurde. Das Team von der Firma ANECONhat uns im Projektverlauf zuverlässig unterstützt und mit Fachwissenund Projektkompetenz überzeugt."Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:ANECON Software Design und Beratung G.m.b.H.Eva WintererLeiterin Marketing & PR+43 664 80 490 220eva.winterer@anecon.comwww.anecon.comDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/2749/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: ANECON Software Design und Beratung G.m.b.H., übermittelt durch news aktuell