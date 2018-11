Pflegefall im Alter? - Auch Arbeitgeber in der Pflicht! (AUDIO)

Düsseldorf (ots) -Anmoderationsvorschlag:Wir werden immer älter. So zumindest die Statistik. Solange wirnoch jung sind und alles machen können, wonach uns ist, klingt daszunächst richtig super. Wenn man allerdings ein gewisses Altererreicht hat, muss man feststellen, dass eben nicht mehr alles geht.Viele sind dann auf Hilfe angewiesen. Wie diese Hilfe finanziertwerden soll, ist deshalb auch ein ganz großes Thema in der Politik.Fakt ist, dass die gesetzliche Pflegeversicherung bei Weitem nichtalle Kosten abdeckt. Um im Fall des Falles abgesichert zu sein, wirdoft auf die private Vorsorge verwiesen. Aber es geht auch anders. Wiegenau, verrät uns Oliver Heinze.Sprecher: Ohne den Einsatz der Mitarbeiter hätten vieleUnternehmen ein Problem. Deshalb hat sich auch die Firma Henkel dazuentschlossen, ihr betriebliches Vorsorgesystem um einePflegezusatzversicherung namens CareFlex zu erweitern.O-Ton 1 (Martina Baptist, 24 Sek.): "Ab Januar 2019 bietet Henkelso allen 9.000 Mitarbeitern und Auszubildenden eine Basisabsicherungfür ambulante, stationäre und teilstationäre Pflege. So ist es unsdann auch wirklich gelungen, für einen Großteil der Belegschaft einSystem einzurichten, dass die Mitarbeiter automatisch abgesichertsind, ohne extra einen Antrag stellen zu müssen."Sprecher: Erklärt Martina Baptist - bei Henkel für dieAltersvorsorge zuständig. Gemeinsam mit der Gewerkschaft IG BCE hatdas Unternehmen eine deutschlandweit einzigartige Versicherungausgehandelt, die den Mitarbeitern neben der Bürokratie noch mehrerspart.O-Ton 2 (Martina Baptist, 23 Sek.): "Wartezeiten undAusschlussgründe, zum Beispiel wegen bestimmten Krankheiten, gibt esnicht. Unsere Henkelaner sind vom ersten Tag an vollumfänglichversichert. Eine lästige Gesundheitsprüfung, wie sie bei vielenVersicherungen üblich ist, gibt es nicht. CareFlex wird Bestandteilunserer betrieblichen Vorsorgesysteme und das heißt, der Mitarbeitermuss da an der Stelle keinen eigenen Beitrag aufbringen."Sprecher: Ist ein Henkelaner auf häusliche Pflege angewiesen,zahlt die Versicherung bei Pflegestufe zwei bis vier 300 Euro imMonat. Bei stationärer oder teilstationärer Pflege erhält derVersicherte einen monatlichen Zuschuss von 1000 Euro. Im konkretenFall heißt das:O-Ton 3 (Martina Baptist, 22 Sek.): "Nehmen wir jetzt einen Platzim Pflegeheim. An unseren Standorten liegen die Gesamtkosten dafürlaut Statistischem Bundesamt zwischen 3.220 und gut 4.600 Euro. DerStaat bezahlt ab Pflegestufe fünf gut 2.000 Euro. Das zeigt, egal wo:Es bleibt immer eine Lücke! Und diese Lücke kann dank CareFlexdeutlich kleiner oder sogar ganz geschlossen werden."Sprecher: Hinzu kommt, dass jeder CareFlex den eigenenBedürfnissen entsprechend aufstocken kann. Alsverantwortungsbewusster Arbeitgeber setzt Henkel aber noch einweiteres Zeichen.O-Ton 4 (Martina Baptist, 17 Sek.): "Man kann sogar auch seineFamilie mitversichern: Lebenspartner, Kinder, Eltern und sogarSchwiegereltern. Damit zeigen wir auch in unserer neuen sozialenLeistung, dass uns die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wichtigist. Ich würde mich freuen, wenn andere Unternehmen unser Modell zumVorbild nehmen."Abmoderationsvorschlag:Schon vor gut 100 Jahren führte Henkel die betrieblicheAltersversorgung ein. In den letzten Jahren folgten weitere sozialeLeistungen für Mitarbeiter wie die betriebliche Berufsunfähigkeits-und die betriebliche Gesundheitsvorsorgeversicherung. Im Januar 2019kommt nun mit CareFlex ein weiterer Baustein dazu. Alle Infos zudieser Pflegezusatzversicherung finden Sie auch noch mal im Netzunter www.henkel.de.Pressekontakt:Hanna Philipps // 0211-797-3626E-Mail: hanna.philipps@henkel.comOriginal-Content von: Henkel AG & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell