Pflegefachkräfte: In keiner Berufsgruppe führt eine Bewerbung häufiger zu einem Vertragsangebot

Düsseldorf (ots) - 70 Millionen Euro der deutschen Krankenkassensollen für die Gesundheitsförderung in Kliniken und Pflegeheimefließen: Das ist einer der Eckpfeiler des neuenPflegepersonal-Stärkungsgesetz, das seit Beginn dieses Jahr in Kraftgetreten ist. Die politische Offensive ist wenig überraschend.Schließlich sucht keine Berufsgruppe händeringender nach Fachkräftenals die der Pflege. Die Nachfrage nach Pflegefachkräften ist in denvergangenen fünf Jahren um 158 Prozent gestiegen. Das zeigenAuswertungen des StepStone Fachkräfteatlas, für den dieOnline-Jobplattform seit 2012 Stellenanzeigen auf allen relevantenPrint- und Online-Plattformen in Deutschland analysiert. Besondersintensiv gesucht wird Personal für die Gesundheits-, Kranken- undAltenpflege sowie leitende Mitarbeiter für die Pflegedienst- undHeimleitung.Jeder sechste Bewerber erhält unterschriftsreifen VertragDass Arbeitgeber aus der Pflegebranche händeringend nachqualifizierten Fachkräften suchen, zeigt auch die durchschnittlicheEinstellungsquote: StepStone hat zwischen Juli 2016 und Oktober 2018insgesamt 100.000 Bewerber zu ihrem Bewerbungsverfahren befragt.Alten- und Krankenpfleger erhielten gemessen an der Anzahl anBewerbungen die mit Abstand meisten Vertragsangebote - in 16 Prozentder Fälle lag ein unterschriftsreifer Vertrag auf dem Tisch. ZumVergleich: Bei Marketing-Experten führen nur 2 Prozent allerBewerbungen zu einem Vertragsangebot.Nachfrageboom hat kaum Einfluss auf das GehaltWährend in den meisten Berufsgruppen ein enormer Mangel anFachkräften in der Regel auch höhere Durchschnittsgehälter zur Folgehat, profitieren Pflegefachkräfte in dieser Hinsicht bisher kaum vomNachfrageboom. Laut StepStone Gehaltsreport 2019 verdient einePflegekraft in Vollzeit im Durchschnitt 39.196 Euro brutto im Jahr -das sind knapp 19.000 Euro weniger als der Durchschnitt aller Fach-und Führungskräfte. "Mit einem attraktiven Gehalt könnenKrankenhäuser und soziale Einrichtungen qualifizierte Pflegekräfte inder Regel nicht locken. Umso wichtiger ist es daher, ihnen andereVorteile wie flexible Arbeitszeiten oder familienfreundlichesArbeiten aufzuzeigen", sagt StepStone-Geschäftsführer Dr. SebastianDettmers.Der Nachfrageboom führt besonders bei Pflegefachkräften dazu, dasssie bei der Auswahl ihres Jobs wählerisch sind. So haben sich 59Prozent aller Fachkräfte im Gesundheitswesen schon einmal gegen eineBewerbung entschieden, weil der Arbeitgeber nicht glaubhaftkommuniziert hat. "Besonders Arbeitgeber aus dieser Branche müssenschon in der Stellenausschreibung aufzeigen, welche Vorteile sieMitarbeiter bieten", sagt StepStone-Geschäftsführer Dettmers."Pflegefachkräfte schauen bei der Suche nach einem Job genau hin, wasihnen geboten wird und wie sich ihr potenzieller Arbeitgeberpräsentiert."Über den StepStone FachkräfteatlasUnter www.fachkraefteatlas.de bietet der StepStone Fachkräfteatlasmonatlich einen Überblick über die Entwicklung derFachkräftenachfrage in Deutschland - bundesweit, regional und nachBerufsgruppen. Basis der Auswertung ist die Anzahl derStellenausschreibungen auf allen relevanten Online- undPrint-Plattformen seit 2012 (Quelle: Anzeigendaten.de).Über den StepStone GehaltsreportDer StepStone Gehaltsreport liefert Arbeitnehmern und Arbeitgeberneinen umfassenden Überblick über Durchschnittsgehälter in derBundesrepublik mit detaillierten Daten je nach Branche, Berufsfeld,Berufserfahrung und Unternehmensgröße. Für den Gehaltsreport hatStepStone die Gehaltsdaten von rund 60.000 Fach- und Führungskräfteausgewertet, die an einer Online-Befragung teilgenommen haben. Dieangegebenen Durchschnittsgehälter sind Bruttojahresgehälter mit allenvariablen Bezügen (Boni, Prämien, Weihnachtsgehalt usw.). Aus Gründender Vergleichbarkeit wurden nur Angaben von Arbeitnehmern in Vollzeitberücksichtigt. Mehr Informationen und der vollständige StepStoneGehaltsreport 2019 zum Download ab dem 12.2.2019 unterwww.stepstone.de/gehaltÜber die Studie "Jobsuche im Fokus"Die vorliegende Studie der Online-Jobplattform StepStone gibtEinblick in die Präferenzen und Erwartungen bei der Jobsuche undschildert die Erlebnisse der Fachkräfte im Bewerbungsprozess.Außerdem werden die Erfahrungen von rekrutierenden Unternehmen inBezug auf die Erstellung von Stellenanzeigen analysiert sowieEmpfehlungen für eine erfolgreiche Rekrutierung in digitalen Kanälendaraus abgeleitet. Für die Studie hat StepStone im zweiten Quartal2018 zwei Online-Befragungen unter insgesamt rund 30.000 Fach- undFührungskräften in Deutschland durchgeführt, darunter waren rund24.000 Fachkräfte ohne Personalverantwortung und rund 6.000Führungskräfte. Daneben befragte StepStone online insgesamt rund5.000 Recruiter und Manager, die für Personalbeschaffung zuständigsind.Über StepStoneMit StepStone finden Menschen ihren Traumjob. 