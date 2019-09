Pflegedeckel: Paritätischer fordert Begrenzung des Eigenanteils in der Pflege

Berlin (ots) - Einen "Pflegedeckel" fordert der ParitätischeWohlfahrtsverband, um die Eigenanteile zur Finanzierung der Pflegefür die Betroffenen künftig auf maximal 15 Prozent der Kosten zubegrenzen. Der Verband will stattdessen die Pflegekassen stärker indie Pflicht nehmen. Es handle sich hier um eine echte und überfälligeNeuausrichtung, um künftig nicht nur gute Pflege zu gewährleisten,sondern die Betroffenen auch vor Armut zu schützen."Es ist höchste Zeit, dass aus dem Festzuschuss der Pflegekasseeine verlässliche Versicherung wird. Es kann nicht sein, dassPflegebedürftigkeit wieder zum außerordentlichen Armutsrisiko dieserGesellschaft wird", so Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer desParitätischen Gesamtverbands. Laut aktueller Daten des Verbandes derprivaten Krankenversicherung müssen Pflegebedürftige für einenHeimplatz immer mehr aus eigener Tasche bezahlen, dieEigenbeteiligung liege im Bundesdurchschnitt bei fast 1930 Euro. DerParitätische nennt diese Zahlen alarmierend und mahnt zügige Reformenan, um die Betroffenen zu entlasten und die Pflegefinanzierung vomKopf auf die Füße zu stellen.Schon heute sei es so, dass die Rente meist nicht reiche, um dieanfallenden Kosten für die eigene Pflege zu stemmen, warnt Schneider.Der Paritätische weist darauf hin, dass die durchschnittliche Rentefür Neurentner*innen bei 874 Euro (West) bzw. 1019 Euro (Ost) liegeund damit deutlich unter den durchschnittlich anfallendemEigenanteilen für einen Heimplatz. Auch die Sozialhilfequote von fast40 Prozent unter Pflegeheimbewohner*innen zeige, dass diePflegeversicherung bei der Absicherung der Pflege bisher kläglichversagt. "Es kann nicht sein, dass Menschen fast ihr Leben lang indie Pflegekasse einzahlen und am Ende trotzdem in der Sozialhilfe undin Armut landen", so Schneider. Der Paritätische fordert eine klareHaltelinie: 15 Prozent der Kosten sei das äußerste, was denPflegebedürftigen an Eigenanteil zuzumuten sei. Perspektivisch seidie Einführung einer einheitlichen solidarischen Bürgerversicherungfür alle anzustreben.Wenn es die Bundesregierung ernst meine mit einer besserenBezahlung von Pflegekräften und besseren Personalschlüsseln in derPflege, sei es nach Ansicht des Verbandes unausweichlich, kurzfristigetwa 10 Milliarden Euro zusätzlicher Mittel in der Pflegebereitzustellen, sollen die Eigenanteile für die Pflegebedürftigennicht weiter und sprunghaft ansteigen. "Wir erwarten vonGesundheitsminister Spahn, zeitnah konkrete Pläne vorzulegen, wie erzusätzliche Finanzmittel für die Pflege bereitstellen will", soSchneider.Pressekontakt:Gwendolyn Stilling, pr@paritaet.org, Tel.: 030 24636-305Original-Content von: Paritätischer Wohlfahrtsverband, übermittelt durch news aktuell