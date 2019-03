Pflegebranche fordert grundlegende Verbesserungen

BERLIN (dpa-AFX) - Trotz aller politischen Versprechungen für die Pflege in Deutschland verlangt die Branche weitergehende Verbesserungen.



"Die jetzige Bundesregierung hat den Ernst der Lage erkannt", sagte der Präsident des Deutschen Pflegerates, Franz Wagner, am Donnerstag beim Deutschen Pflegetag in Berlin. Allerdings sei der Pflegeberuf in der Krise, und diese drohe sich weiter zu verschärfen. Schon derzeit dauere es fünf Monate, um eine freie Stelle in der Pflege zu besetzen. "Wir sind noch nicht am Tiefpunkt angelangt", warnte Wagner.

Ein Drittel der Pflegekräfte überlege, aus dem Beruf auszusteigen. Innerhalb der kommenden 15 Jahre erreiche zudem ein Drittel der Betroffenen das Rentenalter. Nötig seien bessere Bezahlung, arbeitnehmerfreundlichere Dienstpläne sowie eine Zielvorgabe für die Weiterentwicklung des Heilberufes Pflege über die nächsten Jahre hinaus./bw/DP/jha