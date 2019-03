Pflegebranche: Arbeitsunfällen vorbeugen - BGW unterstützt ihre Mitgliedsbetriebe (FOTO)

Finanztrends Video zu



Hamburg (ots) -Für das sichere und gesunde Arbeiten in der Pflege spielt nebenanderen Aspekten auch das Vorbeugen von Unfällen eine wichtige Rolle.Darauf weist die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst undWohlfahrtspflege (BGW) vor dem Hintergrund der Arbeitsunfallstatistikhin. Sie unterstützt ihre Mitgliedsunternehmen dabei mitverschiedenen Angeboten.Mittlere Quote mit steigender TendenzArbeitsunfälle passieren nicht nur auf Baustellen und in Fabriken,sondern auch in Dienstleistungsunternehmen. Zum Beispiel in derPflege. Im Jahr 2017 ereigneten sich in den nicht staatlichenambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen in Deutschland 21,4Arbeitsunfälle je 1.000 Vollbeschäftigte. Damit lag dieArbeitsunfallquote dort 5,7 Prozentpunkte über dem Durchschnittswertder nicht staatlichen Einrichtungen des Gesundheitsdienstes und derWohlfahrtspflege. Sie erreichte ungefähr das Niveau der gewerblichenWirtschaft und des öffentlichen Dienstes aller Wirtschafszweige inDeutschland insgesamt. Dort betrug der Durchschnittswert 21,2Arbeitsunfälle je 1.000 Vollbeschäftigte."Die Arbeitsunfallquote in der Pflegebranche liegt damit also ineinem mittleren Bereich", resümiert BGW-Hauptgeschäftsführer Prof.Dr. Stephan Brandenburg. "Sie zeigt aber zwischen 2007 und 2017entgegen dem Gesamttrend in der Wirtschaft eine leicht steigendeTendenz. Deshalb möchten wir für die Arbeitsunfallgefahren imPflegealltag sensibilisieren."Vielfältiges UnfallgeschehenAm häufigsten ereigneten sich in den BGW-Mitgliedsbetrieben derBranche Pflege im Jahr 2017 Stolper-, Rutsch- und Sturzunfälle. Siemachten rund 30 Prozent des dortigen Unfallgeschehens aus undgeschahen sowohl bei der betrieblichen Tätigkeit als auch aufDienstwegen, etwa auf dem Weg zu Kundenwohnungen in der ambulantenPflege.Ebenfalls viele Unfälle, etwa 28 Prozent, passierten beim Umgangmit Menschen und Gegenständen oder beim Transport von Menschen undGegenständen. "Aber auch Übergriffe auf Beschäftigte spielten beimUnfallgeschehen mit über fünf Prozent eine nennenswerte Rolle",berichtet der BGW-Hauptgeschäftsführer.Systematisch vorbeugen und Präventionskultur fördernAngesichts dieses breit gefächerten Unfallgeschehens ist auch beiPrävention Vielfalt gefragt. BGW-Präventionsleiterin Jutta Lamers:"Neben spezifischen Maßnahmen wie dem Einsatz rutschhemmenderFußbodenbeläge, dem Tragen rutschsicherer und haltgebender Schuhe undeinem gezielten Deeskalationsmanagement zum Vorbeugen aggressiverÜbergriffe kann es sich auch lohnen, den Zeitdruck im Arbeitsalltagdurch organisatorische Veränderungen zu reduzieren. Stress und Hektikerhöhen das Unfallrisiko." Eine hohe Unfallzahl im Unternehmen deutetauf eine wenig ausgeprägte Präventionskultur."Für eine effektive Prävention kommt es auf systematischesVorgehen an", betont die Expertin. Welche Schutzmaßnahmen in derjeweiligen Einrichtung konkret zu treffen sind, muss der Arbeitgeberoder die Arbeitgeberin in der gesetzlich vorgeschriebenenGefährdungsbeurteilung festlegen. Darüber hinaus haben FührungskräfteEinfluss auf die Präventionskultur: zum Beispiel durch ihreVorbildrolle und das Bereitstellen von Ressourcen und geeignetenArbeitsmitteln für sicheres und gesundes Arbeiten.Unterstützungsangebote der BGWBasisinformationen zum sicheren und gesunden Arbeiten in derPflege bietet die BGW unter anderem in ihrer Broschüre "BGW kompakt -Angebote, Informationen, Leistungen für das Management in derPflege". Zu finden ist diese unter www.bgw-online.de, Suche:03-03-110.Für die Gefährdungsbeurteilung können Pflegeeinrichtungen eineOnline-Handlungshilfe der BGW einsetzen: Sie hilft unter anderem beider systematischen Ermittlung der Gefährdungen, der zuverlässigenBeurteilung der Risiken sowie der Auswahl der geeigneten Maßnahmen.Das Instrument findet sich unterwww.bgw-online.de/gefaehrdungsbeurteilung-online.Weiter unterstützt die BGW mit Informationen, Analysewerkzeugen,Beratung und Qualifizierung bei der Organisation des Arbeitsschutzesin ihren Mitgliedsunternehmen. Mehr dazu erfahren Interessierte unterwww.bgw-online.de/arbeitsschutz-mit-system und unterwww.bgw-online.de/organisationsberatung.Die BGW beteiligt sich an der Kampagne "kommmitmensch" für einegute Präventionskultur. Informationen dazu gibt sie unterwww.bgw-online.de/kommmitmensch.Diese Pressemitteilung finden Sie auch im BGW-Pressezentrum unterhttp://www.bgw-online.de/presse. Dort finden Sie zudem weitereaktuelle Meldungen und die Möglichkeit, diese per E-Mail-Service zuabonnieren.Über die BGWDie Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst undWohlfahrtspflege (BGW) ist die gesetzliche Unfallversicherung fürnicht staatliche Einrichtungen im Gesundheitsdienst und in derWohlfahrtspflege. Sie ist für über 8,4 Millionen Versicherte in rund640.000 Unternehmen zuständig. Die BGW unterstützt ihreMitgliedsbetriebe beim Arbeitsschutz und beim betrieblichenGesundheitsschutz. Nach einem Arbeitsunfall oder Wegeunfall sowie bei einer Berufskrankheit gewährleistet sie optimale medizinische Behandlung sowie angemessene Entschädigung und sorgt dafür, dass ihre Versicherten wieder am beruflichen und gesellschaftlichen Leben teilhaben können.