Pflegeberufe sind kein Pflegefall / Aktuelle Bewerberumfrage: Fast die Hälfte der außerakademischen Arbeitskräfte können sich Umschulung zur Pflegekraft vorstellen

Berlin (ots) - Zahlreiche Arbeitnehmer haben Interesse an einerUmschulung zur Pflegekraft, wenn sich dadurch ihre Chancen auf demArbeitsmarkt erhöhen. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfragevon mobileJob.com unter mehr als 530 Kandidaten für denaußerakademischen Arbeitsmarkt. Demnach können sich 47 Prozent derBefragten eine Umschulung in einen Pflegeberuf vorstellen, um soberuflich voran zu kommen. Das ist eine gute Nachricht für Kranken-,Alten- und Kinderpflegeeinrichtungen, die händeringend nach neuemPersonal suchen, um dem steigenden Bedarf an Gesundheitsleistungenentsprechen zu können. Voraussetzung: Sie müssen die Tätigkeiten soausrichten, dass sie ein Vorankommen für die potentiellen Umschulerdarstellen.Lange Einstellungsdauer erfordert neue Lösungen derMitarbeitersucheDer Arbeitsmarkt für Pflegeberufe benötigt dringend neue Impulse.Gemäß Zahlen der Bundesagentur für Arbeit aus dem Jahr 2016 bleibtzur Zeit etwa eine freie Stelle in der Altenpflege nach derAusschreibung 138 Tage unbesetzt, im Pflegemarkt insgesamt dauert esindes 86 Tage bis eine vakante Position besetzt werden kann. "Geradewas Pflegeberufe betrifft, braucht es neue innovative Methoden derMitarbeitersuche. Die Pflegeeinrichtungen müssen einfach schnellerund trotzdem zuverlässig zu neuen Kollegen kommen, die dieangespannte Situation in den Kliniken und Einrichtungen verbessernhelfen. Unsere Umfrage zeigt, dass es auf Kandidatenseite durchausMenschen gibt, die sich einen Wechsel in die den Pflegeberufvorstellen können. Diese gilt es zu finden und anzusprechen", soSteffen Manes, Geschäftsführer von mobileJob.com, einerRecruitinglösung, die sich ausschließlich an den außerakademischenArbeitsmarkt richtet.