Pflegeberatung an ungewöhnlichen Orten: Unterwegs mit compass-Pflegeberaterinnen im hohen Norden und tiefen Süden (FOTO)

Köln (ots) -Bei einer aufsuchenden Pflegeberatung kommen die compass-PflegeberaterInnen nachTerminvereinbarung bundesweit zu privat Pflegeversicherten nach Hause, wenn siees wünschen oder benötigen. Im Rahmen dieser Termine nehmen sich die KollegInnenausreichend Zeit, gemeinsam mit den Ratsuchenden eine Pflegesituation zuorganisieren, sie auf die Pflegesituation vorzubereiten oder sich ganz allgemeinin der Pflegelandschaft zu orientieren.In fast allen Fällen funktioniert das reibungslos und unkompliziert, denncompass-MitarbeiterInnen sind qualifizierte PartnerInnen vor Ort und sehr gutmit der Versorgungsstruktur in ihrer jeweiligen Region vertraut. Zum täglichenBeratungseinsatz gehört für die BeraterInnen aber nicht nur die genaue Kenntnisaller pflegerelevanten Inhalte und gesetzlichen Vorgaben, sondern auch die dergeographischen Gegebenheiten vor Ort; und manchmal auch die Bereitschaft,außergewöhnliche Anfahrtswege zum Beratungseinsatz in Kauf zu nehmen."Achtung, wir wohnen sehr naturnah!"Die meisten compass-KlientInnen wohnen an gut erreichbaren Orten, angebunden andas Straßenverkehrsnetz oder den öffentlichen Personennahverkehr. Alles normal,reine Routine, egal ob KlientInnen in der Stadt oder in ländlichen Strukturenwohnen. Aber was passiert, wenn die Ratsuchenden an schwer zu erreichenden Ortensiedeln? "Dann müssen auch mal die Wanderstiefel geschnürt werden", weiß TinaOrth, Pflegeberaterin im Landkreis Rosenheim. Sie arbeitet seit knapp fünfJahren bei compass und kennt im bayerischen Alpenvorland auch Beratungseinsätzeauf Almen und Einsiedlerhöfen."Ich erinnere mich an eine besonders abenteuerliche Situation. DieWegbeschreibung wurde vom Klienten schon in unserem telefonischen Vorgesprächals ziemlich schwierig und 'naturnah' beschrieben. Daher konnte ich mir auf derAnfahrt schon früh nicht mehr sicher sein, mich noch auf dem richtigen Weg zubefinden. Die Unterstützung meines Navigationsgerätes hatte mich, als derschmale Feldweg plötzlich vor einem großen Holzhaufen im Nichts endete, schonlängst verlassen. Da stand ich nun mit meinem Auto und kam nicht mehr weiter.Ich habe dann kurzentschlossen die Wanderschuhe aus dem Kofferraum geholt, denDienstwagen stehen gelassen und mich zu Fuß auf den Weg gemacht, um die nächsteAnhöhe zu erklimmen. Von dort habe ich dann in der Ferne auch die Alm erblickenkönnen, zu der ich schlussendlich musste", erzählt Tina Orth mit einemSchmunzeln.Es gibt immer einen Plan BSolche Beratungseinsätze sind zwar nicht die Regel, können aber vorkommen, dennder gesetzliche Anspruch auf eine kostenfreie und neutrale Pflegeberatung desVersicherten muss auch gewahrt bleiben, wenn der Ratsuchende nur unterschwierigen Bedingungen und außergewöhnlichem Aufwand erreichbar ist. Dernächste Beratungstermin auf der Alm wurde dann sicherheitshalber nach Absprachemit der zuständigen Pflegeversicherung ins Frühjahr verschoben, da Tina Orthüber den Winter keine Chance gehabt hätte, den Klienten für seinen Folgeterminpersönlich vor Ort zu erreichen. In der Zwischenzeit stand sie dem Klienten aberzumindest telefonisch zur Seite.Natürlich kennt man am Fuß der Alpen nicht nur schwierige Wegstrecken, in denWintermonaten können auch die Witterungsverhältnisse die Anfahrt zu denKlientInnen erschweren, gerade in den höheren Lagen. "Schnee und Eis sind dannoft meine ständigen Begleiter", sagt Tina Orth. "Die Anfahrt zumBeratungsgespräch kann schon mal schwierig werden, aber auch für diese Fällegibt es immer einen Plan B. Wenn wir gebraucht werden, dann machen wir dieBeratung möglich, allerdings ohne dabei ein Risiko einzugehen. Schnee- undwetterfeste Kleidung gehören aber, wenn es sein muss, zu meiner Grundausstattungdazu."Arbeiten wo andere Urlaub machen Wetterkapriolen kennt auch Andrea Mattheeßen,seit über zwei Jahren bei compass und als Pflegeberaterin im Raum Wilhelmshavenund der rechten Hälfte der Ostfriesischen Inseln im Einsatz. "Das Klima bei unskann schon sehr rau sein und das wirkt sich auch auf die Planung meinerBeratungen aus. Vor allen Dingen, wenn es um meine Besuche auf den Inseln geht",so Andrea Mattheeßen. Die Wetterumstände sind immer ein Faktor auf den natürlichkein Einfluss genommen werden kann. Bestenfalls gilt es, sich mit Sturm undRegen zu arrangieren oder den Ausfall oder die Neuplanung einer Reise in Kauf zunehmen. "Normalerweise geht es aber gut und wenn ich schon mal da bin, versucheich immer auch den Beratungsbedarf anderer KlientInnen gleich mitzudenken und zukoordinieren, d.h. ich informiere sie rechtzeitig vorab über eineBeratungsmöglichkeit zum gegebenen Zeitpunkt, denn die Anreise mit dem Fliegeroder der Fähre ist insgesamt schon sehr zeit- und kostenaufwendig."Ca. 30 Minuten Anfahrtszeit braucht Andrea Mattheeßen zum Flugplatz in Harle.Von dort bricht sie regelmäßig mit einem kleinmotorigen "Achtsitzer" nachSpiekeroog und Wangerooge auf. Nach Langeroog nimmt sie den Weg übers Wasserauch mit der Fähre. Für die Inseln Borkum, Juist, Norderney und Baltrumhandhaben die KollegInnen es ebenso. Vierteljährlich absolviert Mattheeßen aufden Eilanden sogenannte "37.3 - Beratungen", benannt nach dem Paragraphen imelften Sozialgesetzbuch. Er regelt die turnusmäßigen Qualitätssicherungsbesuchefür Pflegegeldempfänger. Dazu kommen noch die regulären Termine nach § 7a desSGB XI, also die individuellen Pflegeberatungen, die compass im Auftrag derprivaten Pflegeversicherung bei KlientInnen vor Ort auf deren Wunsch hinerfüllt."Man ist fremdbestimmt, anders als mit dem Auto"Die Anreise von Flughafen zu Flughafen ist hauptsächlich dem Zeitmanagement derPflegeberaterInnen geschuldet, denn Juist z.B. ist nicht nur auto-, sonderngänzlich Kfz-frei. Nach der Landung auf dem Flugfeld oder der Ankunft imGemeindehafen der Insel kommt Mann oder Frau nur zu Fuß, mit dem Fahrrad oderdem Pferdefuhrwerk weiter zum gewünschten Ziel. "Man ist in seinen Planungenschon sehr fremdbestimmt, anders als ich das mit meinem Auto auf dem Festlandbin, dafür erfährt man andererseits auch eine ganz besondere Wertschätzung durchdie KlientInnen, wenn man sich mit Navi und Wind- und Wetterbekleidung zu Fußauf den Weg zu Ihnen macht", sagt Andrea Mattheeßen.Eine Erfahrung, die auch Gudrun Klüß zu teilen weiß. Sie betreut seit über dreiJahren für compass KlientInnen in der Region Lübecker Bucht, vom TimmendorferStrand über Plön in der Holsteinischen Schweiz bis hinauf nach Heiligenhafen,einschließlich der Insel Fehmarn. Man müsse für den Job in dieser Region schoneine gewisse Flexibilität mitbringen, sagt sie, denn Insulaner seien es gewohnt,ihr Leben an die Witterungsumstände und die Gezeiten anzupassen. Auch wenn mandie Fehmaraner auf der drittgrößten Insel Deutschlands recht komfortabel überdie Fehmarnsundbrücke erreichen kann, die Bewohner also mit dem Festlandverbunden sind, ticken die Uhren dort trotzdem immer noch ein bisschen andersals anderswo. "Insulaner sind ein anderer Menschenschlag, das kann man schon sosagen, aber das mag ich auch ganz besonders an meiner Arbeit."Plattdeutsch sollte man verstehen und sprechen könnenAls Kind habe sie gemeinsam mit ihren Eltern oft ihre Ferien auf Fehmarnverbracht und noch immer verspüre sie beim Überqueren der Brücke regelmäßig einepositive Stimmung, eine schöne Kindheitserinnerung verbunden mit einem SchussUrlaubsgefühl. "Ich arbeite in der schönsten Region Deutschlands", sagt GudrunKlüß augenzwinkernd, "und das gebe ich auch nicht auf. Es gibt doch gar nichtsBesseres!". Arbeiten wo andere Urlaub machen, das muss nicht unbedingt schlechtsein. Man kann das, genau wie Gudrun Klüß, sehr positiv sehen.Auch in einem weiteren Aspekt sind sich Mattheeßen und Klüß einig: man müssePlattdeutsch zumindest verstehen, besser noch sprechen können. Sounterschiedlich die Regionen Deutschlands auch sind, so einheitlicher gilt,vielerorts wird regionale Mundart nicht nur gesprochen, sondern auch gepflegt;gerade im tiefen Süden und im hohen Norden der Republik. Wer als PflegeberaterInKontakt zu Ratsuchenden hat, deren Bedürfnisse, Sorgen und Nöte verstehen undernst nehmen will, der tut gut daran, sich mit Menschen in ihrer eigenen Sprachezu verstehen und sich mit ihnen unterhalten zu können. Psychosoziale Entlastungfunktioniert hauptsächlich über Sprache. Nicht nur an den schönsten undaußergewöhnlichsten Orten, sondern überall in Deutschland. 