Pflegeausbildung: NRW sucht dringend Lehrpersonal / bpa fordert angesichts steigender Ausbildungszahlen schnelle Maßnahmen zur Unterstützung der Pflegeschulen

Düsseldorf (ots) - Damit die vom Land Nordrhein-Westfalen (NRW) angestrebteAusbildungsplatzgarantie für Interessenten in der Pflege ein Erfolg werden kann,müssen die Kapazitäten in den Pflegeschulen kurzfristig gesichert und ausgebautwerden. Das fordert der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.(bpa). "Private Pflegedienste und Heime schaffen überall in NRW hunderte neueJobs und Ausbildungsplätze in der Pflege und tragen damit erheblich zurSicherung des Personalbedarfes bei", unterstreicht der nordrhein-westfälischebpa-Landesvorsitzende Christof Beckmann. "Jeder Pflegeazubi braucht aber nebender praktischen Ausbildungsstelle auch einen Schulplatz."Hier warnt der bpa vor Engpässen. "Die ehemaligen Altenpflegeschulen müssenkurzfristig die Möglichkeit bekommen, zusätzliche Lehrkräfte anerkennen zulassen und einzustellen", so Beckmann. "Landesweit fehlen bereits heute rund 100ausgebildete Pflegepädagogen an den Pflegeschulen; das hat auch dieLandesberichterstattung Gesundheitsberufe NRW bestätigt. Und das Problemverschärft sich, wenn die Azubizahlen weiter steigen."Auch die Pflegeeinrichtungen könnten noch mehr Ausbildungsplätze schaffen, wenndie dazu notwendigen Praxisanleiter besser auf die Fachkraftquote angerechnetwürden. Die Praxisanleiter begleiten die Azubis bei der praktischen Arbeit, siesind also selbst in der Pflege tätig. "Nach den aktuellennordrhein-westfälischen Regelungen muss sich ein Träger entscheiden, ob erausbilden will und seine Praxisanleiter nicht als Fachkräfte in der Versorgunganerkannt werden oder ob er seine Fachkraftquote steigern möchte. Das ist einunhaltbarer Zustand, der schnellstens geändert werden muss", fordert derbpa-Landesvorsitzende auch in einem Brief an NRW-Gesundheitsminister Karl-JosefLaumann.