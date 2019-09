Pflege von Angehörigen darf nicht im finanziellen Desaster enden / Sozialverband legt im Oktober Gutachten zur pflegebedingten Armut von Frauen vor

Berlin (ots) - "Für die Angehörigen der Pflegebedürftigen ist derGesetzentwurf ein Hoffnungsfunke. Wer in der eigenen Familie pflegt,der leistet harte Arbeit. Und dieses Verdienst darf nicht in einemfinanziellen Desaster enden", sagt SoVD-Präsident Adolf Baueranlässlich der aktuellen Debatte über dasAngehörigen-Entlastungsgesetz. "Zusätzlich begrüßen wir, dass derGesetzentwurf des Bundesarbeitsministers einen finanziellenSchutzschild für Kinder und Eltern pflegebedürftigerFamilienmitglieder vorsieht", so Bauer weiter. Das geplante Gesetzder Bundesregierung sieht vor, dass Angehörige erst ab einemjährlichen Bruttoeinkommen von 100.000 Euro an den Pflegekostenbeteiligt werden können.Nach Einschätzungen des SoVD sind rund 1,65 Millionen der rund 2,5Millionen pflegenden Angehörigen in Deutschland Frauen. Um mehr überdie Armutsrisiken pflegender Frauen zu erfahren, hat der SoVD einGutachten in Auftrag gegeben. Dessen Ergebnisse werden im Oktoberveröffentlicht. Auf Grundlage der neuen Erkenntnisse will derSozialverband zielgenaue Hilfsmaßnahmen vorschlagen.Der SoVD vertritt die sozialpolitischen Interessen der gesetzlichRentenversicherten, der gesetzlich Krankenversicherten und derpflegebedürftigen und behinderten Menschen. Der SoVD vereint über580.000 Mitglieder.Pressekontakt:SoVD-BundesverbandPressestelleStralauer Str. 6310179 BerlinTel.: 030/72 62 22 129/ Sekretariat -123Fax: 030/72 62 22 328E-Mail: pressestelle@sovd.deTwitter: @sovd_bundOriginal-Content von: SoVD Sozialverband Deutschland, übermittelt durch news aktuell