"Die Pflege muss der Gesellschaft einfach mehr wert sein" / Bundestagsabgeordnete Kordula Schulz-Asche spricht sich bei Besuch eines privaten Pflegedienstes für bessere Vergütungen aus

Bei einem Besuch des privaten Pflegedienstes UteBayer im Main-Taunus-Kreis hat sich die Bundestagsabgeordnete vonBündnis 90 / Die Grünen, Kordula Schulz-Asche, für mehr Wertschätzungder Arbeit von Pflegenden ausgesprochen. Sie lobte eine aktuellePlakataktion des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienstee.V. (bpa), die provokante Preisvergleiche zwischen Pflegeleistungenund u.a. Handwerkerarbeiten zieht. "Die Pflege muss der Gesellschafteinfach mehr wert sein, weil wir alle gute Pflege wollen. Das mussjetzt schnell passieren", sagte die Politikerin.Im Gespräch mit der gelernten Krankenschwester Schulz-Aschebetonten Pflegeunternehmerin Ute Bayer und ihr Team vor allem, dassdie Vergütungen für die ambulanten Pflegeleistungen in vielen Fällennicht mehr zeitgemäß sind. Der immer größer werdende Zeitbedarf durcheine steigende Zahl demenziell erkrankter Pateinten bliebe seitvielen Jahren unberücksichtigt. Dies bringe einen unnötigen und fürdie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter belastenden Zeitdruck in diePflege."Genau deshalb zeigen wir mit unserer Plakatkampagne, wie wenigder Gesellschaft die Pflege im Vergleich zu anderen Branchen wertist", erklärt der Leiter der bpa-Landesgeschäftsstelle Hessen ManfredMauer. "Wer bei einem Handwerker eine Anfahrtspauschale von 35 EURbezahlt, weiß oft gar nicht, dass der Pflegedienst für den Weg querdurch sein Versorgungsgebiet nicht einmal 6 EUR bekommt." Das stellenicht nur in den ländlichen Gegenden Hessens mit besonders weitenWegen ein zunehmendes Problem dar.Mit den Plakaten, die in den Fahrzeugen und Zentralen der privatenPflegedienste hängen, will der Verband deshalb aufklären, so Mauer."Natürlich ist es provokant, einen Verbandswechsel mit dem Wechseleiner Glühbirne beim Auto zu vergleichen. Aber gerade weil wir estun, sind die Menschen erschrocken, wie wenig Geld für die Pflege vonMenschen aufgewendet wird."Die Bundestagsabgeordnete Schulz-Asche sagte bei ihrem Besuch imprivaten Pflegedienst Ute Bayer zu, sich auf kommunaler undBundesebene für bessere Rahmenbedingungen einzusetzen.