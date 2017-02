Pflege ist wichtiges Thema für die Bundestagswahl 2017

Berlin (ots) - Pflege ist wichtiges Thema für die Bundestagswahl2017 ZQP-Studie: Für 43 Prozent der Bürger ist das Thema Pflege sehrwichtig bei ihrer Wahlentscheidung. 71 Prozent halten dieArbeitsbedingungen in der Pflege für am dringendstenverbesserungsbedürftig.Das Thema Pflege kann bei der Bundestagswahl eine erhebliche Rollespielen. 43 Prozent der Deutschen sehen die Versorgung ältererhilfebedürftiger Menschen als sehr wichtig dafür an, wie sie am 24.September ihren Stimmzettel ausfüllen wollen. In der für denWahlausgang besonders maßgeblichen Altersgruppe 50+ sind es sogar 53Prozent an. Dies ergab eine repräsentative Bevölkerungsbefragung derStiftung Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP).Viele zweifeln offenbar an der Pflegequalität in Deutschland. Zwarglaubt fast die Hälfte der Befragten (42 Prozent), die Pflege in derBundesrepublik sei gut oder sehr gut. Die Mehrheit allerdings (55Prozent) hält die Pflegequalität für weniger gut oder sogar schlecht.Personen mit persönlicher Pflegeerfahrung sind hier mindestensgenauso kritisch (59 Prozent). Entsprechend wird Handlungsbedarf beiden Rahmenbedingungen in der Pflege gesehen. In erster Linie betrifftdas die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Pflege (71Prozent). 42 Prozent der Befragten glauben, dass pflegende Angehörigedringend besser unterstützt werden müssen."Trotz aktueller Leistungsverbesserungen in der Pflegeversicherungdarf niemand glauben, die Herausforderungen in der Pflege seien nunbewältigt. Die Befragung zeigt, dass die Bürger Pflege als politischhochrelevantes Thema sehen. Die Wähler werden auch nach derBundestagswahl genau verfolgen, welche Wege die Parteien hierzukünftig gehen wollen. Zum Beispiel bei den noch nichtausgestalteten, aber zentralen Aspekten der Pflegereformen"Personalausstattung" und "Transparenz von Qualität" gilt es,überzeugende Lösungen zu präsentieren", erklärt Dr. Ralf Suhr,Vorstandsvorsitzender des ZQP. Aber auch auf anderen Feldern derPflegequalität besteht aus Expertensicht dringender Handlungsbedarf:"Bei der Durchsetzung der Rechte von pflegebedürftigen Menschen -insbesondere beim Schutz vor Gewalt, aber auch in den BereichenPrävention und Rehabilitation - gibt es sehr viel zu tun", so Suhrweiter.Gefragt nach dringenden Problemen in einer konkretenVersorgungssituation kommen die Bürger zu einer ähnlichenEinschätzung: Am wichtigsten ist ihnen vor allem, dass mehr Zeit fürpersönliche Zuwendung bleibt (68 Prozent) und die Selbstständigkeitvon Pflegebedürftigen gefördert wird (54 Prozent).Die Befragung bestätigt zudem, dass es der Wunsch der meistenDeutschen ist, im Fall von Pflegebedürftigkeit zuhause leben zukönnen. Dies geben 70 Prozent der Teilnehmer an. Fast jeder Zweitewünscht sich dazu einen Mix aus familialer und professioneller Pflege(47 Prozent). Sorgen bereiten vor allem mögliche kognitiveEinschränkungen (63 Prozent), die Abhängigkeit von anderen Menschen(56 Prozent) und die Angst vor finanziellen Sorgen und Einsamkeit (36bzw. 32 Prozent).Die vollständige Untersuchung sowie mehr zum Thema finden Sieunter www.zqp.de.Methodik: Dieser Auswertung liegt eine anonyme Bevölkerungsumfragezugrunde, in der mittels einer repräsentativen StichprobeEinschätzungen zum Thema "Herausforderung Pflege - Bürgerperspektiveim Wahljahr 2017" erfragt wurden. Die Stichprobengröße umfasst über2.000 Befragte (N=2.007). Die Befragung wurde in der Zeit vom 2. bis10. Januar 2017 durchgeführt. Die Grundgesamtheit bildeten diedeutschsprachige Bevölkerung ab 18 Jahre bundesweit, repräsentiert ineinem Panel mit ca. 20.000 Personen. Als Erhebungsmethode kam dieIn-Home-Befragung per PC bzw. Set-Top-Box am TV-Bildschirm zumEinsatz. Anschließend wurde die Personenstichprobe nach Region,Alter, Geschlecht und Bildung gewichtet. Die statistischeFehlertoleranz der Untersuchung in der Gesamtstichprobe liegt bei +/-2 Prozentpunkten.Pressekontakt:Torben LenzTel. 030-275 93 95 15E-Mail: torben.lenz@zqp.deOriginal-Content von: Stiftung Zentrum f?r Qualit?t in der Pflege, übermittelt durch news aktuell