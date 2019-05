Pflege geht uns alle an / Neue Infoplattform an-deiner-seite.de für pflegende Angehörige

Baierbrunn (ots) -Anmoderationsvorschlag: Pflege ist das Thema unserer Zeit und gehtuns alle an, denn viele pflegen ihre Eltern, Kinder oder naheVerwandte. Häufig stehen Angehörige ganz plötzlich vor derschwierigen Situation, dass ein Familienmitglied zuhause gepflegtwerden soll, sie wissen nicht wie und brauchen dringendInformationen. Ab jetzt gibt es eine zuverlässige neue Hilfe im Netz.Marco Chwalek berichtet:Sprecher: Unter der Web-Adresse www.an-deiner-seite.de hat dasApothekenmagazin Senioren Ratgeber ein neues Online-Angebot erstellt.Wir haben Chefredakteurin Claudia Röttger gefragt, warum dieseWebsite ins Leben gerufen wurde:O-Ton Claudia Röttger: 23 Sekunden"Wir möchten die pflegebedürftigen Menschen und ihre Angehörigendurch den Alltag begleiten, ihnen das Gefühl geben, dass sie dieseimmense Aufgabe nicht alle stemmen müssen und haben darum allewichtigen Informationen rund um die Pflege gesammelt. So findet manin den einzelnen Rubriken praktische Tipps, zum Beispiel wie manPflege lernen und organisieren kann, wer einen unterstützt und waseinem zusteht."Sprecher: Oft ist einem ja gar nicht klar, worauf PflegebedürftigeAnspruch haben:O-Ton Claudia Röttger: 24 Sekunden"Da gibt es ganz viele Leistungen, und da muss man sich sehr gutinformieren. Allein zum Thema Hilfsmittel haben wir eine großeÜbersicht erstellt. Denn Hilfsmittel sollen körperliche Defiziteausgleichen, und viele von ihnen werden von der gesetzlichenKrankenkasse bezahlt. Dazu gehören zum Beispiel Produkte für dieSicherheit, für die Körperpflege wie Hygieneprodukte, für dieMobilität wie zum Beispiel Gehhilfen oder auch ein Rollstuhl."Sprecher: Um mit dem Pflege-Alltag zurechtzukommen, ist eswesentlich, sich auch mit anderen Menschen in gleicher Situationauszutauschen:O-Ton Claudia Röttger: 20 Sekunden"Uns war sehr wichtig, dass bei uns pflegende Angehörige selbst zuWort kommen und ihre Erfahrungen weitergeben. Sie erzählen vonfinanziellen Sorgen, durchwachten Nächten oder Überforderung, aberauch von der Liebe und was ihnen wirklich geholfen hat. Sie habengute, alltagstaugliche Tipps, die anderen Angehörigen sicherweiterhelfen können."Abmoderationsvorschlag: Zu guter Letzt: Wer pflegt, muss auch aufsich achten, denn der Alltag ist anstrengend. Darum gibt es unterwww.an-deiner-seite.de viele Tipps, wie man sich selbst etwas Gutestun kann.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Senioren Ratgeber, übermittelt durch news aktuell