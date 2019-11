Pflege in den eigenen vier Wänden: Diese Kosten können Sie absetzen (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) -Die Steuererleichterungen für Menschen, die zu Hause gepflegt werden - ob vonAngehörigen oder von ambulanten Pflege-Diensten -, sind gering und gleichzeitigsehr komplex. Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH)zeigt, was möglich ist.Die große Mehrheit aller Pflegebedürftigen des Jahres 2017 wurde zu Hauseversorgt, nämlich 2,59 Millionen, wie das Statistische Bundesamt kürzlichmitteilte (Pressemitteilung vom 3. September 2019). Bei 1,76 MillionenPflegebedürftigen übernahmen demnach Angehörige die Pflege, weitere 830.000Menschen wurden teilweise oder vollständig durch ambulante Pflegediensteversorgt.Ein Grund dafür könnte sein, dass die Kosten für ein Pflegeheim sehr hoch sind:Mit 2.500 bis 4.000 Euro im Monat muss man rechnen. In der Regel übernehmen diegesetzlichen und privaten Pflegeversicherungen einen Teil der Kosten, nämlichdie Pflegekosten für beispielsweise die Betreuung oder das Waschen. Doch dieKosten für Unterkunft und Verpflegung trägt der Pflegebedürftige selbst. Ist dieRente zu knapp, müssen Verwandte in gerader Linie für die Pflegeheimkostenaufkommen, also zum Beispiel Kinder für Eltern oder Enkel für Großeltern.Pflege-Kosten als außergewöhnliche Belastung von der Steuer absetzenDie Kosten, die nicht von der Krankenkasse übernommen werden, könnenPflegebedürftige als außergewöhnliche Belastung in ihrer Steuererklärungeintragen. Der Vorteil daran: Für außergewöhnliche Belastungen gibt es keineGrenze nach oben. Der Nachteil ist, dass bestimmte Bedingungen daran geknüpftsind:- Die pflegebedürftige Person ist vom Medizinischen Dienst derKrankenversicherung (MDK) in einen Pflegegrad zwischen 1 und 5eingestuft worden. Das klingt simpel, ist für die Beteiligtenallerdings mit durchaus hohem administrativem Aufwand sowiemitunter längeren Wartezeiten verbunden.Wer ohne offiziell eingestuften Pflegegrad kurzfristig auf Pflege angewiesenist, kann die dadurch entstehenden Kosten ebenfalls als außergewöhnlicheBelastungen geltend machen.- Nur die Kosten für Pflege und Betreuung gehören zu denaußergewöhnlichen Belastungen. Wird zum Beispiel eine häuslichePflegekraft auch für Dinge wie Kochen, Waschen oder Putzenbezahlt, können diese Kosten nur als haushaltsnaheDienstleistungen abgesetzt werden. Die Bedingungen dafür sindweiter unten aufgeführt.- Nur die Krankheits- und Pflegekosten, die über eine finanzielleGrenze - die sogenannte zumutbare Eigenbelastung - hinausgehen,sind als außergewöhnliche Belastungen absetzbar. Wie hoch diezumutbare Belastung für den Betroffenen ausfällt, hängt davonab, ob derjenige, der die Kosten geltend macht, verheiratet ist,ob er Kinder hat und wie hoch der Gesamtbetrag seiner Einkünfteist.- Beträge, die von Kranken- bzw. Pflegeversicherungen oder anderenStellen übernommen wurden, können nicht in der Steuererklärungangegeben werden: Die Pflegekosten müssen um die entsprechendenBeträge gekürzt werden.Pflege als haushaltnahe Dienstleistung in den eigenen vier WändenEs klingt erst einmal gut: Die Kosten für einen ambulanten Pflegedienst, dertäglich das Essen bringt oder die Wohnung reinigt, können als haushaltsnaheDienstleistung von der Steuer abgesetzt werden. Aber: Es dürfen lediglich 20Prozent einer Rechnung und maximal 4.000 Euro pro Jahr sein.Falls eine ambulante Pflegekraft die häuslichen Arbeiten übernimmt, sollte dieseaußerdem angemeldet sein. Und zwar entweder bei der Mini-Job-Zentrale als450-Euro-Kraft oder bei Finanzamt und Krankenkasse alssozialversicherungspflichtige Angestellte. Arbeitet die Pflegekraft aufselbstständiger Basis, hat aber nur einen Auftraggeber, besteht die Gefahr derScheinselbstständigkeit.Übrigens: Ob ambulanter Pflegedienst oder die Beschäftigung einer Pflegekraft,seit 2014 können Pflegebedürftige wählen, ob sie ihre Kosten als haushaltnaheDienstleistung oder als außergewöhnliche Belastung absetzen. Wichtig: Bei denaußergewöhnlichen Belastungen muss zunächst die zumutbare Eigenbelastungüberschritten werden, erst dann sind die jeweiligen Kosten als außergewöhnlicheBelastung absetzbar. Pflegen Angehörige einen Verwandten mit Pflegegrad 4 oder 5 in den eigenen vierWänden, steht ihnen der Pflege-Pauschbetrag zu. Der liegt allerdings beigeringen 924 Euro pro Jahr und auch nur dann, wenn der Angehörige für dieBetreuung keine Bezahlung erhält. Seit 1998 steht der Pflege-Pauschbetrag indieser Höhe im Gesetz und wurde seither nicht erhöht. 