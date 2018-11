"Pflege darf kein Tabuthema sein" / LVM Versicherung für ihr Engagement zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf mit Otto Heinemann Preis 2018 gewürdigt (FOTO)

Münster (ots) -Im feierlichen Rahmen der 5. Berliner Pflegekonferenz wurde dieLVM Versicherung am 8. November mit dem Otto Heinemann Preis für ihrEngagement zur Vereinbarkeit von Beruf und Pflege ausgezeichnet. AnkeHolste, Referentin für Gesundheit und Soziales bei der LVMVersicherung, freut sich über die Anerkennung aus Berlin: "JedeLebensphase fordert uns Menschen auf eine neue Art heraus. Wirversuchen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich dabeizu unterstützen, Doppelbelastungen zu bewältigen und selbst gesund zubleiben. Das Thema Angehörigenpflege darf kein Tabuthema sein. DieAuszeichnung bestätigt, dass wir mit unseren Maßnahmen den richtigenWeg gehen."Lebensphasenorientierte PersonalpolitikDie LVM Versicherung hat mit Blick auf die Anforderungen inunterschiedlichen Lebensphasen Konzepte und Maßnahmen umgesetzt, dieMitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen niedrigschwelligen Zugang zumThema Pflege sowie eine nachhaltige Begleitung ermöglichen. So bietetdas Unternehmen beispielsweise eine Sozial- und Pflegeberatung an,die der Schweigepflicht unterliegt und in einem geschützten Umfeldstattfindet. Die Fachexperten betrachten nicht nur diePflegesituation, sondern auch die Psyche und die Sorgen derBetroffenen. Darüber hinaus hat der Bereich Gesundheit und Sozialeszusammen mit der LVM-Krankenversicherung im Oktober 2018 erstmalsPflegetage im Unternehmen angeboten, um das Thema weiter zuenttabuisieren, zu informieren und zu unterstützen.Der Otto Heinemann PreisMit dem Otto Heinemann Preis werden Arbeitgeber gewürdigt, diesich in besonderer Weise um die Vereinbarkeit von Pflege und Berufverdient gemacht haben. Ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnenunterbreiten sie innovative und nachhaltige Angebote, sodasspflegende Angehörige weiterhin ihrem Beruf nachgehen können. MitBlick auf die demografische Entwicklung, die steigende ZahlPflegebedürftiger und den Fachkräftemangel präsentieren dieNominierten des Preises vorbildliche Lösungen. Schirmherr des OttoHeinemann Preises 2018 ist Peter Altmaier, Bundesminister fürWirtschaft und Energie. Der Preis wird von spectrumK in Kooperationmit dem Dachverband der Betriebskrankenkassen und dem IKK e. V.vergeben.Die Berliner PflegekonferenzAm 8. und 9. November 2018 wird auf der 5. BerlinerPflegekonferenz die Zukunft der Pflege diskutiert. Etwa 600Teilnehmer - Experten und Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaftund Gesellschaft, professionell Pflegende sowie pflegende Angehörige- tauschen sich zu aktuellen Fragen der Pflegepraxis aus: WelcheErfahrungen gibt es mit der Rekrutierung von Fachkräften im Ausland?Wie entwickelt sich der Pflegeberuf im digitalen Wandel? Wie könnenaltersgerechte Pflegestrukturen in Stadt und Land aussehen? DieBerliner Pflegekonferenz wird von spectrumK in Kooperation mit demDachverband der Betriebskrankenkassen und dem IKK e. V. sowie demDeutschen Städte- und Gemeindebund ausgerichtet. Der internationaleFokus liegt 2018 auf dem Partnerland Vietnam, nationalesPartnerbundesland ist Rheinland-Pfalz.Die LVM VersicherungRund 3,5 Millionen Kunden mit knapp 11,6 Millionen Verträgenvertrauen der LVM Versicherung. Sie gehört mit annähernd 3,5Milliarden Euro Beitragseinnahmen sowie Kapitalanlagen von über 19,0Milliarden Euro zu den 20 führenden Versicherungsgruppen inDeutschland. Kundenservice vor Ort bieten die rund 2.300LVM-Vertrauensleute mit ihren über 4.800 Mitarbeitern in denbundesweit vertretenen LVM-Versicherungsagenturen, unterstützt von3.700 Mitarbeitern in der Unternehmenszentrale in Münster sowie imangestellten Außendienst.Die Unternehmensgruppe hat ein vollständiges Produktangebot fürPrivat- und Gewerbekunden. Über die LVM-eigene Bank, die AugsburgerAktienbank AG, und die LVM-Kooperationspartner hkk, AachenerBausparkasse und Federated Investors Inc. bietet sie weitereVersicherungs- und Finanzdienstleistungsprodukte an. (Stand:31.12.2017)Bitte beachten Sie auch unser Themendossier "Gesundheit undSoziales bei der LVM" unter www.lvm.de/pressethemen.Pressekontakt:Rafaela KiepeAbteilung KommunikationPresse- und Öffentlichkeitsarbeit/GrundsatzLVM VersicherungKolde-Ring 2148126 MünsterTelefon: 0251 702-2559Telefax: 0251 702-992559r.kiepe@lvm.dewww.lvm.deOriginal-Content von: LVM-Versicherung, übermittelt durch news aktuell