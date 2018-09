Pflege: bpa plant Einführung eines neuen Entlohnungssystems / bpa-Landesgruppe Bremen/Bremerhaven befasst sich mit Arbeitsvertragsrichtlinien

Bremen (ots) - Die Landesgruppe Bremen/Bremerhaven desBundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) hatsich auf ihrer Mitgliederversammlung mit Arbeitsvertragsrichtlinien(AVR) beschäftigt und einen Fahrplan für deren Einführung abgestimmt.Für bpa-Präsident Bernd Meurer ist dies ein wichtiger Schritt: "Esist erwiesen, dass private Pflegedienste und Heime dieselbe Qualitätund mindestens das gleiche Fachpersonal vorhalten wie gemeinnützigeTräger. Daneben sind es private Träger, zumeist Familienunternehmen,die Verantwortung vor Ort übernehmen und durch innovativeVersorgungskonzepte auffallen, die sie mit ihrem eigenen Kapitalfinanzieren. Mit der geplanten Einführung derArbeitsvertragsrichtlinien schaffen wir eine transparente undgleichzeitig konkurrenzfähige Vergütung für Pflegende." RainerBrüderle, Präsident des bpa Arbeitgeberverbandes, weist in diesemZusammenhang auf die Verantwortung der Kostenträger hin: "Sie müssenentsprechend den geltenden Gesetzen die angemessene Refinanzierungzusagen und dürfen bei der besseren Bezahlung von Pflegenden nichtlänger auf der Bremse stehen."Die rund 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bestätigten zudem denbpa-Landesvorsitzenden Sven Beyer klar im Amt. Dieser kündigte an:"Als Vorsitzender werde ich mich für eine Verbesserung des Ansehensund der Attraktivität des Berufs Altenpflege einsetzen. Die guteVernetzung der bpa-Landesgruppe mit anderen wesentlichen Akteuren derGesundheitsbranche gilt es zu intensivieren und die Belange derMitglieder nachdrücklich zu vertreten."Im Vorstand stehen ihm mit seinem Stellvertreter Ralf Holz sowieden Beisitzenden Maren Ehigie, Stephanie Thiele, Michael Döring,Holger Hegermann, Ronald Meißner und Joachim Pusch Fachleute aus derambulanten und stationären Pflege zur Seite. Gemeinsam vertreten siedie Interessen der mehr als 100 Mitgliedseinrichtungen des bpa inBremen und Bremerhaven.Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über100 in Bremen) die größte Interessenvertretung privater Anbietersozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen derambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe undder Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpaorganisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund305.000 Arbeitsplätze und circa 23.000 Ausbildungsplätze (siehewww.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Dasinvestierte Kapital liegt bei etwa 24,2 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Johanna Kaste, bpa-Landesbeauftragte, Tel.: 0421/6854 41 75, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell