Pflege bleibt Dauerherausforderung / bpa diskutiert mit Thüringer Bundestagskandidaten

Erfurt (ots) - Die Landesgruppe Thüringen des Bundesverbandesprivater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa)hatte für den heutigen29. August 2017 Kandidatinnen und Kandidaten der im Bundestagvertretenden Parteien nach Erfurt eingeladen. Gemeinsam mit dembpa-Präsidenten Bernd Meurer diskutierten Manfred Grund (CDU),Martina Renner (Die Linke) und Roberto Kobelt (Bündnis90/Die Grünen)- Carsten Schneider (SPD) musste krankheitsbedingt absagen - über diejeweiligen Vorhaben ihrer Parteien und die Wahlprüfsteine des bpa zumThema Altenpflege. Mindestens 3,5 Millionen Menschen bedürfen im Jahr2030 zu Hause oder im Heim der Pflege. Die Zahl der benötigtenHeimplätze steigt um 160.000. Dafür werden zusätzlich 500.000Pflegekräfte benötigt. Über 100 Milliarden Euro müssen bis dahin indie Pflegeinfrastruktur investiert werden.Die Vorsitzende des bpa Thüringen, Margit Benkenstein, hob dieInitiativen der schwarz-roten Bundesregierung in ihrer Begrüßunghervor: "Drei Pflegestärkungsgesetze, die Entbürokratisierung derDokumentation, die Entlastung von pflegenden Angehörigen oder dieBesserstellung von Demenzerkrankten zeigen, dass die Bundesregierungdas Thema Pflege in der vergangenen Legislaturperiode im Blick hatte.Doch Pflege bleibt eine Dauerherausforderung. Vor allem dieEntscheidung, eine generalistische Ausbildung einzuführen, stellt dieBranche vor große Schwierigkeiten." Die Bundesregierung hatbeschlossen, die Altenpflege-, Kranken- undKinderkrankenpflegeausbildungen zusammenzulegen, ohne dieAusführungsbestimmungen zu klären.Alle Parteien haben sich in ihren Wahlprogrammen mehr oder wenigerintensiv zum Thema Zukunft der Pflege geäußert. SPD, Grüne und Linkewollen, dass alle Berufsgruppen in die Pflegeversicherung einzahlenund pflegende Angehörige stärker entlastet werden. bpa-PräsidentBernd Meurer gibt zu bedenken: "Eine Entlastung der Beitragszahlermacht die Pflege nicht automatisch günstiger oder sorgt für mehr undbesser bezahlte Pflegekräfte. Es braucht die Bereitschaft derPflegekassen, die Pflegesätze zu erhöhen. Erst das versetzt dieEinrichtungen in die Lage, ihr Personal besser bezahlen zu können unddamit den Altenpflegeberuf attraktiver zu machen."Seit Einführung der Pflegeversicherung 1995 haben privateUnternehmen ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen aufgebaut.Diese meist mittelständischen Familienunternehmen machen heute überdie Hälfte aller Anbieter aus. "Deshalb ist die Forderung nach einerAbschaffung dieser erfolgreichen privaten Einrichtungen vor demHintergrund stark steigender Zahlen von Pflegebedürftigen nichtnachvollziehbar", kritisierte Margit Benkenstein die Pläne derLinken.Der bpa appellierte an die Parteien, sich für einheitlicheRahmenbedingungen in den 16 Bundesländern starkzumachen. Von derAusbildung über die Möglichkeiten der Leistungsabrechnung bis hin zumHeimbaurecht auf Länderebene existieren überall unterschiedlicheRegelungen, die teilweise gravierend voneinander abweichen. "ZurEntbürokratisierung gehört auch die Harmonisierung von Regelungen",so bpa Präsident Bernd Meurer.