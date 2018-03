Mainz (ots) -Ein gutes Pflegeheim für Angehörige zu finden ist nicht einfach.In vielen Heimen herrscht Personalmangel. Erst vor wenigen Tagenwurde ein Fall aus Frankenthal bekannt, in dem der Armbruch einer92-Jährigen erst nach sechs Tagen durch Zufall erkannt wurde. DasHeim steht nun unter Beobachtung. Kein Einzelfall. Eine Familie ausMainz hat inzwischen den demenzkranken Vater aus dem Heim wieder nachHause geholt - auch sie waren mit der Pflege nicht zufrieden. Nichtjeder hat jedoch die Möglichkeit, einen Angehörigen zu Hause zuversorgen. Wie erkenne ich ein gutes Pflegeheim und was will diePolitik tun, um den Notstand in der Pflege zu beseitigen? DiesenFragen ist "Zur Sache Rheinland-Pfalz!"-Reporter Michael Eidennachgegangen.Weitere Themen der Sendung:- Zwischen bio und konventionell: Wofür steht die neueBundeslandwirtschaftsministerin?- Architektonischer Blickfang oder einfach hässlich? Mainzerentscheiden über "Bibelturm"- Immer mehr Tricksereien bei der Führerscheinprüfung: Fahrlehrer undPrüfer schlagen AlarmModeration: Britta Krane"Zur Sache Rheinland-Pfalz!" Das SWR-Politikmagazin "Zur SacheRheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews undSatirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.Informationen auf www.zur-sache-rp.deMediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und dereneinzelne Beiträge auf www.SWRmediathek.de undwww.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.Pressefotos auf www.ARD-foto.dePressekontakt:Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755,sibylle.schreckenberger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell