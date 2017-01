Pflege in Sachsen-Anhalt wird gestärkt / Mehr finanzielle Unterstützung für Pflegebedürftige seit dem 1. Januar 2017

Magdeburg (ots) - Das Pflegestärkungsgesetz II wird inSachsen-Anhalt insbesondere in der häuslichen Pflege zu spürbarenVerbesserungen für die Pflegebedürftigen führen. "Nach einemverhandlungsreichen Jahr haben wir ein gutes Zwischenziel erreicht.Seit dem 1. Januar 2017 erhalten pflegebedürftige Menschen inSachsen-Anhalt neben der finanziellen Unterstützung ein nochbreiteres Leistungsangebot durch die Pflegedienste", erklärt SabineKösling, Vorstandsvorsitzende der Landesgruppe Sachsen-Anhalt desBundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa). Sokönnen jetzt für Pflegebedürftige unter anderem Anträge undDienstleistungen koordiniert und vorbereitet werden. Außerdem ist esumsetzbar, dass sie zu Kultur- oder Sportveranstaltungen begleitetwerden und bei der Regelung von finanziellen und administrativenAngelegenheiten Unterstützung finden. Aber auch zusätzlichanleitende, motivierende Pflege zur Förderung des Selbstmanagementsist möglich. Wenn kein Pflegedienst vor Ort ist, steht Angehörigenein professionelles Beratungs- und Anleitungsangebot zur Verfügung.Damit soll in Sachsen-Anhalt erreicht werden, dass Pflegebedürftigesolange wie möglich zu Hause leben können."Jetzt können Pflegebedürftige ihre Selbstständigkeit durchweitere Unterstützungen stärken. Endlich können Pflegedienste besserauf die spezifischen Bedürfnisse und Wünsche der Kunden eingehen, unddie Pflegekassen finanzieren diese Leistungen. Das ist nicht nur fürpflegebedürftige Menschen, die an einer Demenz leiden, und derenAngehörige eine deutliche Erleichterung", so Kösling, die ergänzt:"Allerdings ist das nach Auffassung des bpa erst der erste Schritt,denn entsprechend den neuen gesetzlichen Regelungen sind weitereÜberarbeitungen erforderlich. Hierauf haben sich die Vertragsparteienbereits verständigt. Dabei wird auch die Einsatzpauschale dringendüberarbeitet und an den Bedarf angepasst werden müssen, um denPflegediensten die Fahrten zu den Kunden zu ermöglichen und denAufwand angemessen zu entlohnen."Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 9.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen, davon über400 in Sachsen-Anhalt, die größte Interessenvertretung privaterAnbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen derambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe undder Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpaorganisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund275.000 Arbeitsplätze und circa 21.000 Ausbildungsplätze (siehewww.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Dasinvestierte Kapital liegt bei etwa 21,8 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Annette Schmidt und Daniel Heyer,bpa-Landesbeauftragte, Tel.: 0391/24 35 86 30, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell