Pflege: Bei Qualitätssiegeln und Zertifikaten den Durchblick behalten

Berlin (ots) - Neue Checkliste des Zentrums für Qualität in derPflege (ZQP) bietet Pflegebedürftigen und Angehörigen schnelleÜbersicht zu Siegeln und Zertifikaten in der LangzeitpflegeIn Deutschland gibt es verschiedene Qualitätssiegel undZertifikate, mit denen sich Pflegeeinrichtungen und -dienste dieUmsetzung bestimmter Maßnahmen zur Qualitätssicherung bescheinigenlassen können. Dazu gehören zum Beispiel Bereiche wieHygienestandards oder das Medikamenten- und Fehlermanagement. DiePrüfung erfolgt freiwillig und in der Regel durch eine externeStelle. Jedoch ist der Markt für diese Nachweise nur schwer zudurchschauen. Vor allem für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen istes schwierig, die Bedeutung von derzeit etwa 20 gebräuchlichenSiegeln und Zertifikaten einschätzen zu können.Um die Orientierung hierbei zu erleichtern, hat das ZQP zentraleInformationen zu Siegeln und Zertifikaten, die in der Langzeitpflegein Deutschland häufig Anwendung finden, in einer Übersichtzusammengefasst. Interessierte können sich so zum Beispiel einenÜberblick darüber verschaffen, was die einzelnen Siegel bzw.Zertifikate bedeuten, wer die Prüfungen der Kriterien durchführt undvor allem wo man weiterführende Auskünfte bekommen kann.Als Basis für die Entscheidung, welches Heim oder welcher Dienstgut pflegt, taugen die Prüfbescheinigungen jedoch kaum. Denn über dietatsächliche Pflegequalität sagen diese eher nichts aus. Allerdingskönnen sie Hinweise zu bestimmten Strukturen und Prozessen derPflegeangebote geben. Siegel und Zertifikate sind meist nichtmiteinander vergleichbar, da Prüfverfahren und konkrete Prüfinhalteunterschiedlich und zudem nicht immer transparent sind.Da also Siegel und Zertifikate - sowie auch die offiziellenPflegenoten - für Pflegebedürftige und Angehörige keine hinreichendenAufschlüsse über die Pflegequalität bieten und schon gar nichtAuskunft darüber geben können, ob ein Angebot zu den persönlichenBedürfnissen passt, ist es wichtig, sich selbst ein Bild zu machen.Dr. Ralf Suhr, Vorstandsvorsitzender des ZQP, erklärt dazu:"Gerade wenn ein Pflegeheim gesucht wird, ist es wichtig, selbst vorOrt einen Eindruck zu gewinnen: Wie ist die Personalausstattung?Wirken die Pflegekräfte freundlich oder gehetzt? Zudem sollte mansich erkundigen, ob das Leistungsspektrum und die Atmosphäre zu denindividuellen Bedürfnissen des Pflegebedürftigen passen. Gesprächemit dem Personal, wenn möglich auch mit den Pflegebedürftigen oderdem Heimbeirat, können helfen, ein Gefühl für die Einrichtung zuentwickeln."Die ZQP-Übersicht Siegel und Zertifikate ist das Ergebnis einersystematischen, stiftungseigenen Recherche und unter www.zqp.dekostenlos zugänglich.