Pflege zu Hause: Platz schaffen und Sturzgefahren reduzieren - BGW gibt Tipps für Pflegebedürftige und Angehörige

Hamburg (ots) - Um gut pflegen und dabei rückengerecht arbeiten zukönnen, brauchen Pflegekräfte Bewegungsfreiraum und Platz fürHilfsmittel. Das gilt auch bei ambulanten Einsätzen, informiert dieBerufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege(BGW). Wer für sich oder Angehörige häusliche Pflege benötigt, solltesich darauf einstellen, dass möglicherweise Veränderungen in derWohnung anstehen.Umräumen oft unbeliebt"Platzmangel ist ein großes Problem in der ambulanten Pflege",berichtet Dr. Sandra Gorfer, Präventionsexpertin der BGW. "VieleWohnungen sind recht eng eingerichtet. Wenn dort jemandpflegebedürftig wird, muss häufig umgeräumt werden. UnsereMitgliedsbetriebe berichten immer wieder über Schwierigkeiten,Kundinnen und Kunden davon zu überzeugen, dass beispielsweise einPflegebett aufgestellt oder Kleinmöbel aus dem Weg geschafft werdenmüssen."Gewinn für alleAber es führt kein Weg daran vorbei, die Wohnung denErfordernissen der Pflegesituation anzupassen. Davon profieren alleBeteiligten: Der pflegebedürftige Mensch kann gut zu Hause versorgtwerden, das Pflegeteam gesund und sicher arbeiten. "Am besten klärtman direkt im Erstgespräch mit dem Pflegedienst welcheVoraussetzungen dafür in der Wohnung erfüllt sein müssen", rät dieExpertin der BGW.Stürzen vorbeugenWichtig für die Sicherheit sind zudem ebene Fußböden ohneStolperkanten, ausreichende Beleuchtung mit gut erreichbarenSchaltern und gegebenenfalls Haltegriffe, etwa in der Dusche oder imToilettenbereich. "Darauf sollte man auch unabhängig vonPflegesituationen achten, um Sturz- und Stolperunfällen vorzubeugen",empfiehlt Dr. Gorfer.Licht ohne FußangelnGerade jetzt in der dunklen Jahreszeit lohnt sich einBeleuchtungscheck in der Wohnung. Vielleicht ist da oder dort einezusätzliche oder hellere Lichtquelle sinnvoll. "Doch Vorsicht", mahntdie Präventionsexpertin, "Wenn dafür - oder für die Advents- undWeihnachtsdekoration - Kabel im Raum verlegt werden müssen, dürfenkeine Fußangeln entstehen."