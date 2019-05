Pflege: Beratungsangebote schneller und einfacher finden

Berlin (ots) - Übersichtlich und leicht zu bedienen: Diegemeinnützige Stiftung Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP)bietet eine neue, frei zugängliche Datenbank mit über 4.500 nichtkommerziellen Beratungsangeboten.Aktuell sind rund 3,4 Millionen Menschen in Deutschlandpflegebedürftig. Die meisten von ihnen leben zu Hause und werden vorallem von pflegenden Angehörigen unterstützt und gepflegt. Für diePflege gibt es eine Vielzahl an Hilfemöglichkeiten und Leistungen ausder Pflegeversicherung. Diese zu kennen und das richtige Angebotauszuwählen, ist nicht leicht. Dabei kann professionelle Beratung zurPflege unterstützen. Doch viele Menschen wissen nicht, an wen siesich wenden sollen. Denn das Angebot ist häufig nur schwer zuüberschauen. Zudem gibt es viele Beratungsstellen, die oft aufeinzelne Themen spezialisiert sind.Daher bietet das Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP) einefrei zugängliche und werbefreie Datenbank mit über 4.500 nichtkommerziellen Beratungsangeboten rund um die Pflege. Die Datenbankwird kontinuierlich aktualisiert und wurde nunmehr auch hinsichtlichZugänglichkeit und Bedienbarkeit umfassend weiterentwickelt. Mit demkostenlosen Angebot können Ratsuchende deutschlandweit nun nochschneller und einfacher nach Beratungsmöglichkeiten in ihrer Nähesuchen - zum Beispiel von Pflegestützpunkten, Einrichtungen derWohlfahrtspflege, Verbraucherverbänden, kommunalen Einrichtungen odercompass private pflegeberatung. Die Datenbank richtet sich vor alleman pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen."Gute Beratung hilft, die Pflege bestmöglich zu organisieren. Sieist daher ein zentraler Schlüssel zu guter Pflege. Und mehr noch:Beratung kann zur Prävention von gesundheitlichen Problemen beipflegebedürftigen Menschen und ihren pflegenden Angehörigenbeitragen. Voraussetzung ist, dass Beratung leicht zugänglich ist undauch in Anspruch genommen wird. Vor diesem Hintergrund haben wir eineinfach bedienbares Informationsangebot entwickelt, das bei der Suchenach Beratung unterstützt", sagt Dr. Ralf Suhr, Vorstandsvorsitzenderdes ZQP.Mit der neuen ZQP-Datenbank kann man nicht nur gezielt nach einemBeratungsangebot in der Nähe suchen. Die Ergebnisse lassen sich zudemganz einfach filtern - je nachdem, ob die Beratung speziell zurPflege, zum Wohnen, zum Betreuungsrecht, zur Selbsthilfe oder zuDemenz erfolgen soll. Auch Beschwerdestellen sind in der Datenbankeigens aufgelistet. Über eine Karte können die Ratsuchenden auf einenBlick erkennen, wo sich die Beratungsstelle befindet. Neben denKontaktdaten werden zusätzliche Informationen zur Verfügung gestellt,zum Beispiel, ob die Beratung in der Beratungsstelle telefonisch oderauch als Hausbesuch erfolgen kann. Außerdem ist jeweils kurzzusammengefasst, zu welchen Themen beraten wird. Einer Übersicht sindzudem Anbieter von Online-Beratung und bundesweite Beratungstelefonezu entnehmen.Daneben finden Ratsuchende viele weitere Informationen rund um dasThema Beratung zur Pflege. Dazu gehört etwa der ZQP-Einblick, derkurz und bündig zusammenfasst, was eine gute professionelle Beratungzur Pflege im Einzelnen ausmacht und was man von den Angebotenerwarten kann. Darüber hinaus sind weitere Datenbanken zur Suche nachPflegeanbietern oder nach Angeboten der Palliativ-Versorgungverlinkt.Alle in der Datenbank enthaltenen Informationen wurden vom ZQPselbst recherchiert. Um die Qualität der Daten zu sichern, wurden vorderen Veröffentlichung alle Beratungseinrichtungen kontaktiert. DieseAbfrage wird jährlich wiederholt. Mit keinem von den in der Datenbankaufgeführten Beratungsangeboten ist das ZQP organisatorischverbunden. Die Stiftung hat keinen Einfluss auf die Qualität derjeweiligen Beratungen noch Informationen darüber.Die neue Datenbank ist kostenlos über die ZQP-Webseite zugänglich:www.zqp.de/beratungsdatenbank.Pressekontakt:Torben LenzTel.: 030 275 93 95 - 15E-Mail: torben.lenz@zqp.deOriginal-Content von: Stiftung Zentrum für Qualität in der Pflege, übermittelt durch news aktuell