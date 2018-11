PflegeComebackStudie: Fast jede zweite ehemalige Pflegekraft kann sich Rückkehr vorstellen (FOTO)

Berlin/Heidenheim (ots) -- Zufriedenheit bei ehemaligen Pflegekräften in neuem Berufsumfeldgeringer- Sieben von zehn Befragten würden wieder die gleichen Aufgaben inder Pflege übernehmen- Informationsangebote für potentielle Wiedereinsteiger stoßen aufgroßes InteresseEhemalige Pflegekräfte bieten ein großes Potenzial, um denPersonalmangel in der Pflege zu beheben: 48 Prozent der ausgebildetenPflegekräfte, die ihrem Beruf in den vergangenen Jahren den Rückengekehrt haben, können sich einen Wiedereinstieg in die Pflegevorstellen. Geschätzt liegt die Zahl potenzieller Rückkehrer damitbei 120.000 bis 200.000 Personen.* Das zeigt die #PflegeComeBackStudie, die heute in Berlin vorgestellt wurde. Die Studie desMedizin- und Pflegeprodukteherstellers HARTMANN (durchgeführt vomunabhängigen Institut Psyma Health & CARE) ist die erste, die sichmit den Aspekten einer möglichen Rückkehr ehemaliger Pflegekräfteauseinandersetzt."Fast die Hälfte der ehemaligen Pflegekräfte würde zurückkehren -dies ist eine der positiven Kernaussagen der #PflegeComeBack Studie.Denn der Beruf wird trotz aller Herausforderungen von sehr vielenMenschen noch als Berufung verstanden - hier können wir ansetzen, umdem Pflegekräftemangel pragmatisch und effektiv entgegenzutreten",sagt Andreas Joehle, CEO der HARTMANN GRUPPE.Die Strukturen und Arbeitsbedingungen müssen sich ändernIhre Bereitschaft für eine Rückkehr in die Pflege knüpfen dieBefragten an vielfältige Veränderungen. Am häufigsten werden "andereStrukturen und Arbeitsbedingungen" genannt: 42 Prozent betrachtendiesen Aspekt als wichtige Voraussetzung. Mehr als ein Drittel derBefragten (36 Prozent) fordern mehr Personal. Bessere Bezahlungbewerten 30 Prozent als entscheidenden Faktor."Die #PflegeComeBack Studie zeigt, dass viele ehemaligePflegekräfte ihren Beruf sehr wertschätzen und sich einenWiedereinstieg vorstellen können, wenn die Rahmenbedingen anderewerden", sagt Staatssekretär Andreas Westerfellhaus,Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung. "Die Arbeitgeber habendaher großen Einfluss darauf, dass Pflegekräfte gerne in ihrem Berufbleiben und sich mehr Menschen für diese wichtige Aufgabeentscheiden. Dabei stehen sie im Wettbewerb mit anderen Branchen.Arbeitgeber sind also gefordert, wie in anderen Berufsfeldern auch,zu überlegen, was sie konkret tun können, um ihren Mitarbeitern mehrWertschätzung, Anerkennung, Erholungsphasen, Freude und Motivation imArbeitsalltag zu bieten. Dazu gehört für mich auch eine Bezahlungnach Tarif, verbindliche Dienstpläne, mehr Kollegen und dadurch mehrZeit für pflegebedürftige Menschen. Der Gesetzgeber hat dafür aktuellgute Voraussetzungen geschaffen."Positive Entwicklungen in der Pflege sichtbarer machenDie #PflegeComeBack Studie untersucht auch, inwiefern ehemaligePflegekräfte über aktuelle politische Maßnahmen informiert sind, diezu Verbesserungen in der Pflege führen sollen. Demnach ist 50 Prozentder Befragten bekannt, dass es mehr Personal in der Alten- undKrankenpflege geben soll. Vier von zehn Befragten haben nach eigenenAngaben Kenntnis von der Anwerbung ausländischer Pflegekräfte. 30Prozent wissen von angestrebten Lohnsteigerungen. Aber: "Wir müssenpositive Entwicklungen in der Pflege weiter stärken und nochsichtbarer machen. Wir diskutieren gerade in der Konzertierten AktionPflege mit allen Beteiligten wie Rahmenbedingungen verändert undverbessert werden können. Mitte nächsten Jahres werden die Ergebnissevorliegen, die dann umgesetzt werden können", sagt StaatssekretärAndreas Westerfellhaus.Informationen über veränderte Rahmenbedingungen wichtigUm den Wiedereinstieg zu vereinfachen, sehen die Befragten vorallem Trainings als wichtigstes Mittel an (71 Prozent). 67 Prozentbetrachten einen Schnuppertag als besonders hilfreich. Darüber hinausgibt es einen großen Bedarf an Informationen etwa zu möglicherweiseverbesserten Rahmenbedingungen (62 Prozent) sowie zu verändertenArbeitsbedingungen (55 Prozent).Ehemalige Pflegekräfte im aktuell ausgeübten Beruf oftunzufriedener"Mit ihrer aktuellen Erwerbstätigkeit sind die meisten Befragtenweniger zufrieden als sie es in der Pflege zur Zeit desBerufseinstiegs waren. Das bestärkt uns in der Überzeugung, dass diePflege eine Berufung ist", sagt Joehle. So lag der Anteil der absolutZufriedenen beim Einstieg in den Pflegeberuf bei 63 Prozent. In derPosition nach dem Ausstieg sind es nur noch 44 Prozent der Befragten.Dazu passt die Feststellung, dass sieben von zehn Befragten wieder inder gleichen Position einsteigen würden. Nach Ihrem Ausstieg aus derPflege haben die meisten ehemaligen Pflegekräfte eine Beschäftigungim kaufmännischen Bereich innerhalb und außerhalb desGesundheitswesens (25 Prozent) oder im Einzelhandel (13 Prozent)aufgenommen.Auf Basis der #PflegeComeBack Studie wird HARTMANN sein Engagementausbauen, das darauf abzielt, ehemalige Pflegekräfte wieder für diePflege zu gewinnen. "Wir werden uns zu möglichen Maßnahmen eng mitStaatssekretär Andreas Westerfellhaus abstimmen, um möglichsteffektiv unterstützen zu können", sagt Joehle. Erste Maßnahmen sollenzum Deutschen Pflegetag 2019 vorgestellt werden. "Vorstellbar istunter anderem eine digitale Austauschplattform, die ehemaligePflegekräfte beim Wiedereinstieg unterstützt."Die #PflegeComeBack StudieIm Auftrag der HARTMANN GRUPPE hat das unabhängigeForschungsinstitut Psyma Health & CARE ehemalige Pflegekräftebefragt. Es gab 21 qualifizierte Tiefeninterviews und 50quantifizierte Ergebnisse. 77 Prozent der Teilnehmer sind Frauen. DasDurchschnittsalter beträgt 41 Jahre. Der Pflegeberuf wurde vordurchschnittlich 3,3 Jahren aufgegeben. Es handelt sich bei denbefragten Personen zu 52 Prozent um ehemalige Gesundheits- undKrankenpfleger, zu 39 Prozent um ehemalige Altenpfleger und zu 8Prozent um ehemalige Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger.Weitere Ergebnisse finden Sie in der Pressemappe zur#PflegeComeBack Studie oder unter www.pflegecomeback.de.Vielfältig und nachhaltig: HARTMANN unterstützt die PflegeDie HARTMANN GRUPPE unterstützt die Pflege in vielfätiger undnachhaltiger Weise, zum Beispiel als Premium-Partner des DeutschenPflegetags, durch den erstmals 1988 initiierten HARTMANN Pflegepreisund als Förderer des Bundeswettbewerbs "Bester Schüler in der Alten-und Krankenpflege". Ein wichtiger Teil dieses Engagements ist es,neue Erkenntnisse zu gewinnen und den konstruktiven Dialogvoranzutreiben. Dazu hat HARTMANN 2018 erstmals den Pflexit-Monitorvorgestellt - eine Studie zur Situation von Pflegekräften inDeutschland. Und im Rahmen des von HARTMANN 2018 ausgerichtetenZukunftsforums 2018 diskutierten mehr als 400 Vertreter ausApotheken, Kliniken, Pflege, Ärzteschaft und Politik Lösungen überdie Herausforderungen im Gesundheitswesen. Die #PflegeComeBack Studieist die erste Studie, die sich mit einer möglichen Rückkehrehemaliger Pflegekräfte befasst. Sie soll die Grundlage bilden fürweitere Maßnahmen, um ehemalige Pflegekräfte wieder für ihre Berufungzu gewinnen und bei einer Rückkehr zu unterstützen.*In den vergangenen 25 Jahren wurden in Deutschland rund 625.000Pflegekräfte ausgebildet.[1] Etwa 335.000 ausgebildete Pflegekräftesind aus der Pflege ausgestiegen.[2] Die #PflegeComeBack Studie zeigteine grundsätzliche Rückkehrbereitschaft bei 48 Prozent derehemaligen Pflegekräfte. Daraus ergibt sich ein Potenzial von rund120.000 bis 200.000 Rückkehrern bei Personen, die in den vergangenen25 Jahren zu examinierten Pflegefachkräften ausgebildet wurden (beiBerücksichtigung einer Schwankungsbreite von -12 bzw. +12 Prozent).[1] http://ots.de/tQod6h[2] http://ots.de/MtvgDNÜber die HARTMANN GRUPPEDie HARTMANN GRUPPE ist einer der führenden europäischen Anbietervon Medizin- und Hygieneprodukten mit den KompetenzschwerpunktenWundbehandlung (z. B. Wundauflagen, Unterdruck-Wundtherapie,Fixierbinden, Pflaster), Inkontinenzversorgung (z. B.Einweg-Inkontinenzslips und -einlagen sowie Produkte zur Hautpflegebei Inkontinenz) und Infektionsschutz (z. B. OP-Komplettsets,OP-Bekleidung, OP-Einweginstrumente und Desinfektionsmittel). Ergänztwird das Portfolio durch Produkte für die Kompressionstherapie, ErsteHilfe sowie Pflege- und Kosmetikprodukte. Darüber hinaus bietetHARTMANN innovative Systemlösungen für professionelle Zielgruppen imMedizin- und Pflegebereich. Weltweit ist das Unternehmen mit Sitz inHeidenheim, dessen Schwerpunktmarkt Europa ist, mit eigenenGesellschaften marktnah aufgestellt. Im Jahr 2017 erwirtschafteten10.764 Mitarbeiter in der HARTMANN GRUPPE einen Umsatz von 2,06 Mrd.EUR.Die PAUL HARTMANN AG in Heidenheim/Deutschland ist das Herz derUnternehmensgruppe. Sie gehört zu den ältesten deutschenIndustriebetrieben und geht auf eine 1818 von Ludwig von Hartmanngegründete Textilfabrik zurück. 1873 begann unter dessen Sohn PaulHartmann die Produktion von Verbandwatte, später wurde dasUnternehmen weltweit zum Flaggschiff einer expandierendenVerbandstoffindustrie. Zur HARTMANN GRUPPE gehören neben zahlreichenVertriebsgesellschaften im Ausland u. a. BODE Chemie (Hamburg), KarlOtto Braun (Wolfstein), Sanimed (Ibbenbüren) sowie KNEIPP (Würzburg).Pressekontakt:Dominik PlonnerPAUL HARTMANN AGTel.: +49 7321 36 1380E-Mail: Dominik.Plonner@hartmann.infoOriginal-Content von: HARTMANN, übermittelt durch news aktuell