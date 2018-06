Pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel: Maßnahmen zur Minimierung von unerwünschten Einträgen etabliert

Berlin (ots) - Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit(EFSA) veröffentlichte 2015 erstmals Informationen, wonach auchpflanzliche Nahrungsergänzungsmittel Pyrrolizidinalkaloide (PA)enthalten können. Pyrrolizidinalkaloide, die in einigen Pflanzennatürlicherweise enthalten sind, sind gesundheitlich bedenklicheStoffe für den Menschen und daher in Lebensmitteln unerwünscht.Die Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln, die im BLLorganisiert sind (Arbeitskreis Nahrungsergänzungsmittel - AK NEM),bieten keine Nahrungsergänzungsmittel mit Pflanzen, die selbst PAbilden, wie Huflattich, Beinwell oder Wasserdost, im deutschen Handelan. Eine Ausnahme bilden Produkte mit Borretschöl. Borretsch gehörtebenfalls zu den PA-bildenden Pflanzen. In ölbasiertenNahrungsergänzungsmitteln wurden jedoch bisher keine PA nachgewiesen.Darüber hinaus gilt es, unbeabsichtigte Einträge* von PA inpflanzlichen Nahrungsergänzungsmitteln soweit wie möglichauszuschließen. Die Mitglieder des AK NEM haben nach Bekanntwerdender möglichen Betroffenheit sofort reagiert undQualitätssicherungsmaßnahmen ergriffen. Im Fokus standen Maßnahmenzur Minimierung von unbeabsichtigten Einträgen sowie die Kontrollevon potentiellen PA-Gehalten in Rohware und Endprodukt im Rahmen derinternen Qualitätssicherung. Die deutscheNahrungsergänzungsmittelbranche konnte dabei auf den bereitsgesammelten Erfahrungen und eingeleiteten Maßnahmen anderer Branchenaufbauen, da die verwendeten Pflanzenrohstoffe und dieRohwarenlieferanten oftmals gleich sind.Erste Analysedaten aus Deutschland zeigten bereits vor dreiJahren, dass die unbeabsichtigten PA-Einträge in pflanzlichenNahrungsergänzungsmitteln niedriger liegen als die Veröffentlichungenvon EFSA und Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) vermutenlassen. Das BfR stützt sich bei seiner aktuellen Risikobewertung aufUntersuchungen aus einem Forschungsprojekt, das die EFSA in Auftraggegeben hat. Hierbei wurden in den Jahren 2014 und 2015 u. a. auchNahrungsergänzungsmittel auf PA untersucht.Die Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln, die im AK NEM desBLL organisiert sind, werden weiterhin unerwünschte Einträge von PAin Nahrungsergänzungsmitteln so weit minimieren, wie diesgesundheitlich notwendig und produktionstechnisch erreichbar ist.Dabei wird auch der sogenannte "Code of Practice zur Minimierung vonPyrrolizidinalkaloiden in Nahrungsergänzungsmitteln" helfen, derderzeit erarbeitet wird und Unternehmen als Leitfaden für dieUmsetzung geeigneter Maßnahmen in der Praxis dienen soll.* PA als natürliche Inhaltsstoffe von Unkräutern können auchunbeabsichtigt in Lebensmitteln gelangen, indem sie ungewolltmitgeerntet werden.Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V. (BLL)Der BLL ist der Spitzenverband der deutschenLebensmittelwirtschaft. Ihm gehören ca. 500 Verbände und Unternehmender gesamten Lebensmittelkette - Industrie, Handel, Handwerk,Landwirtschaft und angrenzende Gebiete - sowie zahlreicheEinzelmitglieder an.Arbeitskreis Nahrungsergänzungsmittel (AK NEM)Der AK NEM ist der Fachverband derNahrungsergänzungsmittelhersteller in Deutschland, der dem BLLangeschlossen ist. Im Jahr 2003 haben sich in diesem Kreis neben denHerstellern von Nahrungsergänzungsmitteln auch Rohwarenherstellersowie Dienstleister zum fachlichen Austausch über rechtliche undwissenschaftliche Fragestellungen und zur gemeinsamenInteressenvertretung zusammengeschlossen. Mittlerweile zählt der AKNEM rund 50 Mitglieder.Für weitere Informationen:Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V. (BLL)Antje PreußkerWissenschaftliche LeitungClaire-Waldoff-Straße 7, 10117 BerlinTel.: +49 30 206143-146, Fax: +49 30 206143-246E-Mail: apreussker@bll.de, Internet: www.bll.deBLL-ÖffentlichkeitsarbeitManon Struck-PacynaTel.: +49 30 206143-127, Fax: +49 30 206143-227E-Mail: mstruck@bll.de, Internet: www.bll.deTwitter: https://twitter.com/BLL_de, Facebook:www.facebook.com/DerBLLOriginal-Content von: BLL - Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e.V., übermittelt durch news aktuell