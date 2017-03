Pflanzliche Arzneien gegen Husten/ Welche Mittel wann helfen - Zeitpunkt der Anwendung wichtig

Baierbrunn (ots) - Für die Wahl einer geeigneten pflanzlichenArznei gegen Husten kommt es auf das Stadium der Erkrankung an. "Beitrockenem, mitunter schmerzhaftem Reizhusten, der oft am Anfang einesInfekts steht und den Schlaf stört, empfehle ich Hustenstiller ausEibisch, Isländisch Moos oder Spitzwegerich", erklärt ApothekerChristian Hoffmann aus Quickborn im Apothekenmagazin "DiabetesRatgeber". "Diese Hustenstiller bedecken die gereizten Bronchien miteinem Schleimfilm und lindern den Hustenreiz." Wenn nach einigenTagen die Bronchien mehr Schleim produzieren, um Viren und Bakterienloszuwerden, können laut Hoffmann Hustenlöser helfen - beispielsweiseWirkstoffe aus Efeu und Primelwurzel oder ätherische Öle ausEukalyptus und Thymian. "Sie sorgen dafür, dass sich der Schleimleichter abhusten lässt." Wichtig ist nicht nur die Auswahl derArznei, sondern auch der Zeitpunkt der Einnahme: "Hustenstillersollte man hauptsächlich nachts, Hustenlöser tagsüber anwenden -keinesfalls beide zusammen."Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 3/2017 liegt in denmeisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatungan Kunden abgegeben.Pressekontakt:Sylvie RüdingerTel. 089 / 744 33 194Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Diabetes Ratgeber, übermittelt durch news aktuell