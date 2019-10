Pflanzenschutz der Zukunft: Vertreter aus Politik, Landwirtschaft und Umweltorganisationen diskutieren mit Kaufland über Wege zu mehr Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft (FOTO)

Neckarsulm (ots) -Wie viele Pflanzenschutzmittel sind wirklich gut für dieLandwirtschaft? Diese kontroverse Frage hat Kaufland in eineröffentlichen Expertenrunde am 23. Oktober in Berlin diskutiert. AlsDiskussionsgrundlage hatte der Neckarsulmer Lebensmittelhändler zuvorseinen eigenen Umgang mit Pflanzenschutzmitteln transparent gemachtund damit für ein Novum in der Branche gesorgt. Unter dem Titel "Soviel wie nötig, so wenig wie möglich - Der Weg zu nachhaltigemPflanzenschutz?" erörterte Stefan Lukes, Geschäftsführer Einkauf Obstund Gemüse bei Kaufland, mit prominenten Gästen das Für und Wider vonPflanzenschutzmitteln.Die Gäste waren:- Alois Gerig, MdB, CDU-/CSU-Bundestagsfraktion und Vorsitzenderdes Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft- Bernhard Krüsken, Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes- Ilka Dege, Koordinatorin Agrar-, Natur- und Tierschutzpolitikbeim Deutschen Naturschutzring- Martin Hofstetter, Political Advisor für Biodiversität undLandwirtschaftVerschiedene Perspektiven prägten den DiskursEinig waren sich alle Beteiligten darüber, dass mit Blick auf diebedrohte Artenvielfalt Pflanzenschutz nachhaltig sein muss undganzheitliche Maßnahmen gefunden werden müssen."Wir müssen uns an einen Tisch setzen und eine gemeinsameStrategie entwickeln. In den letzten 20 Jahren sind 20 Prozent derErträge wegen des Artensterbens zurückgegangen. DassPflanzenschutzmittel dabei eine große Rolle spielen, ist erwiesen",so Ilka Dege. Anderer Ansicht war Bauernverbandsvertreter BernhardKrüsken: "Pflanzenschutz muss möglich bleiben, um Ernten zu schützenund Qualität abzusichern. Den Weg der kontinuierlichen Reduktiongehen wir mit. Voraussetzung sind stabile und langfristigeLieferbeziehungen und nicht zuletzt Honorierung und Wertschätzung."Ein gemeinsamer Konsens konnte trotz unterschiedlicher Interessengefunden werden: "Die Priorität liegt darauf, die Biodiversität zuwahren und die Umwelt zu schonen. Dafür stehen alle in derVerpflichtung, die nötigen Maßnahmen zu ergreifen", soKaufland-Vertreter Stefan Lukes. "Die Diskussion hat gezeigt, dasswir mit unserem Motto ,So viel wie nötig, so wenig wie möglich' aufdem richtigen Weg sind. Schon heute steht Biodiversität im Fokusunseres Handelns. Um die Umwelt, Kunden und Lieferanten zu schützen,werden wir unser Engagement ausweiten", ergänzt Lukes.Der Transparenzreport erklärt das Pestizidmanagement von KauflandVor Eröffnung der Diskussionsrunde hatte Kaufland seinenTransparenzreport Obst und Gemüse veröffentlicht. Anhand der vierKapitel "Standards", "Kontrollen", "Lieferbeziehungen" und"Biodiversität" erläutert der Händler seinen strategischen Ansatz zumPflanzenschutzmanagement und bietet dafür ungewohnte Einblicke in einviel diskutiertes Thema der Lebensmittelindustrie. "Der Berichtschafft - wie sein Titel sagt - Transparenz. Unsere Kunden haben einRecht darauf, sich zu informieren und zu wissen, was sie bei unseinkaufen. Mit dem Report zeigen wir so offen wie kein andererHändler, wo wir heute stehen", erklärt Lukes.Dialogreihe "Machen macht den Unterschied"Mit der Dialogreihe "Machen macht den Unterschied" tritt Kauflandin den offenen Austausch. Das Ziel des Unternehmens ist, Transparenzzu schaffen und im Gespräch mit Interessenvertretern konstruktiveLösungen für die Gemeinschaft zu finden. Der Fokus der Dialoge liegtauf Nachhaltigkeitsthemen, die für den Lebensmittelhändler besonderswichtig sind: Heimat, Ernährung, Tierwohl, Klima, Natur, Lieferketteund Mitarbeiter.Zum ReportDer Transparenzreport Obst und Gemüse 2019 ist öffentlich unterwww.kaufland.de/pflanzenschutz abrufbar.Über KauflandKaufland übernimmt Verantwortung für Mensch, Tier und Umwelt. Inden Zielen und Prozessen von Kaufland ist das Engagement im BereichNachhaltigkeit (CSR) tief verankert. So achtet das Unternehmenbesonders auf die nachhaltige Gestaltung des Sortiments, dabei machtes sich für ökologische und regionale Landwirtschaft stark. Kauflandsetzt sich für verantwortungsvolle und artgerechtere Produktions- undHaltungsbedingungen sowie den Erhalt natürlicher Lebensräume ein. Das umfangreiche Sortiment bietet den Kunden eine große Auswahl an umweltfreundlichen und fair gehandelten Produkten.
Kaufland betreibt bundesweit rund 670 Filialen und beschäftigt rund 74.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietet das Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln und alles für den täglichen Bedarf. Dabei liegt der Fokus auf den Frischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiprodukten sowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch. Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland gehört. Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm, Baden-Württemberg.