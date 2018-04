Frankfurt/Main (ots) -Die Aktion "Schau ins Feld!", bei der Landwirte den Nutzen vonPflanzenschutz erlebbar machen wollen, wächst und gedeiht. Nicht nurdie Zahl der Schau!-Fenster wurde wieder gesteigert, auch dieTeilnehmerzahl 2018 ist ein neuer Rekord: 640 Landwirte haben sich indiesem Jahr für die vierte Runde angemeldet. Die Idee hinter derAktion ist denkbar einfach: Landwirte legen sogenannte Nullparzellenan, auf denen sie auf Pflanzenschutz verzichten, und kennzeichnendiese in den kommenden Wochen mit Schautafeln. 1191 Schau!-Fensterentstehen so in diesem Jahr in ganz Deutschland. Nachdem die Aktion2017 erstmals die Marke von mehr als 1000 Schau!-Fenstern erreichthatte, ist dies eine weitere Steigerung um knapp 20 Prozent.Damit ist die Mitmach-Aktion, die der Industrieverband Agrar e. V.(IVA) im Rahmen seiner Initiative "Die Pflanzenschützer" gestartethatte, im vierten Jahr in Folge gewachsen. 2015 fing alles mit 180Teilnehmern und 270 Schau!-Fenstern an. Heute wie damals geht esdarum, Verbrauchern den Nutzen des Pflanzenschutzes direkt auf demFeld vor Augen zu führen. Dabei sind die Teilnehmer aufgerufen, inihren Schau!-Fenstern auf alle Pflanzenschutz-Maßnahmen zu verzichten- seien es mechanische, biologische, physikalische oder chemischeVerfahren.Der immer größere Teilnehmerkreis spiegelt auch deutlich dieVielfalt der Landwirtschaft, ihrer Kulturen, Regionen und Anbauweisenwider. So sind vom Ackerbauern über den Bio-Landwirt und den Obst-und Gemüsebauern bis hin zum Winzer ganz unterschiedliche Teilnehmervertreten. Angemeldet haben sie neben bekannten Kulturen wie Weizen,Mais und Raps auch zahlreiche Sonderkulturen sowie ganz neue Sortenvon Brokkoli bis Spargel. Die Landwirte stammen aus allen RegionenDeutschlands. Spitzenreiter sind, wie schon im vergangenen Jahr, dieBundesländer Niedersachsen (117 Schau!-Fenster), Bayern (111) undBaden-Württemberg (90). Erstmals vertreten ist das Saarland.Die "Pflanzenschützer" berichten laufend über den Fortgang derAktion auf www.die-pflanzenschuetzer.de oder auf Facebookwww.facebook.com/pflanzenschuetzer.Hinweis an die Redaktionen: Kontakte zu teilnehmenden Landwirtenin Ihrer Region sowie Bildmaterial erhalten Sie gerne auf Nachfrage.Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen deragrochemischen Industrie in Deutschland. Zu den Geschäftsfeldern der54 Mitgliedsunternehmen gehören Pflanzenschutz, Pflanzenernährung,Biostimulantien und Schädlingsbekämpfung. Die vom IVA vertreteneBranche steht für innovative Produkte für eine moderne undnachhaltige Landwirtschaft.Pressekontakt:Industrieverband Agrar e. V., PressestelleMartin MayTel. +49 69 2556-1249 oder +49 151 54417692Fax +49 69 2556-1298E-Mail: may.iva@vci.dehttp://www.iva.dehttps://twitter.com/IVA_PresseOriginal-Content von: Industrieverband Agrar e.V., übermittelt durch news aktuell