Pflanzenanbau ohne Fungizide / Schwaben entwickeln nachhaltiges Konzept für gesünderes Obst und Gemüse

Stuttgart (ots) - Sie sind Pioniere in der Nano- undPicotechnologie und haben mit Hilfe dieser Technologie ihre Visionumgesetzt, unser Obst und Gemüse ohne Rückstände von Pestizidenanzubauen und in die deutschen Küchen zu bringen.Elmar Buder, gebürtiger Österreicher und Prof. Dr.-Ing. MartinHeinisch, beide Geschäftsführer und Gesellschafter desbaden-württembergischen Unternehmens B+H Solutions GmbH in Remshaldenbei Stuttgart haben zusammen mit ihrem Team von Wissenschaftlern denfehlenden Mosaikstein für nachhaltigen Pflanzenanbau gefunden."Es ist uns in langen Versuchsreihen aufgefallen", erläutert Prof.Heinisch, "dass Spurenelemente die unerlässlichen Grundlagen für dieGesundheit und Leistungsfähigkeit von Pflanzen sind. Symptome wieInfektanfälligkeit, mangelnde Festigkeit und geringes Wachstum werdenauch und vor allem durch das Fehlen der Spurenelemente verursacht.Ist die Versorgung mit den notwendigen Spurenelementensichergestellt, kann jede einzelne Zelle der Pflanzen die optimaleLeistung erbringen und die Pflanzen sind vital und stark."Es ist wie z.B. in einem Kindergarten, in dem bei Grippewellenimmer die gleichen Kinder erkranken und immer die gleichen Kindergesund bleiben: Das Immunsystem ist bei der einen Gruppe stark, beider anderen geschwächt. Genauso verhält es sich bei den Pflanzen:Starke, vitale Pflanzen mit funktionierendem Immunsystem sind fürPflanzenpathogene kein interessanter Wirt. Darauf beruht das Konzeptder B+H - mit Hilfe der kolloidalen Metalle und Minerale entwickeltdie Pflanze ihr eigenes Immunsystem.Elmar Buder: "Im Jahr 2008 gelang es unserem Team nachzuweisen,dass die Silberpartikel die Wellenlänge des ankommenden Lichtes aufder Pflanze verändern und dadurch mehr Chloroplasten (Anm.:Chloroplasten sind die Kraftwerke in den Pflanzen) aktiv sind unddadurch die Photosynthese gesteigert wird. In der Folge wird mehrKohlehydrat produziert und die Pflanze strotzt vor Energie. Kolloideaus Kupfer, Eisen sowie ein spezielles Kalzium-Magnesium-Düngerverstärken die Wirkung."Die Produkte der B+H werden inzwischen in 120 Ländern erfolgreicheingesetzt. Die Bauern profitieren von deutlich weniger bis zumvollständigen Verzicht auf Fungizide und in der Folge Verzicht aufchemische Insektizide (Pflanzenschutzmittel). Die Konsumenten kaufenvollkommen pestizid-freies oder mindestens deutlich wenigerbelastetes Obst und Gemüse.Rolf Allemann, Inhaber eines Gärtnereigroßbetriebes für Rosen undGeranien in Witterswil (Schweiz): "Wir konnten diePflanzenschutzmittel auf ein Drittel von vorher reduzieren. Problemewie Mehltau sind nicht mehr aufgetreten. Die Rose ist größer undschwerer, die Haltbarkeit bei Schnittrosen stieg um drei Tage an."Hans Graf vom Feldhof Gemüsebau bilanziert: "Wir hatten frühereine Ausfallquote von rund 50 Prozent bei Salaten und anderenempfindlichen Gemüsen - heute hat sich das durch Verwendung desFlüssigdünger - Konzeptes gegen Null reduziert."Was den beiden Schwaben besonders wichtig ist: "Unsere Substanzensind Düngemittel entsprechend der EG-Verordnung 2003/2003, sie sindkeine Pestizide und absolut unschädlich für Insekten."Pressekontakt:B+H Solutions GmbHSchnaiter Straße 11-13D-73630 RemshaldenTelefon: 0 71 51 / 97 00 40Fax: 0 71 51 / 97 00 46Internet: https://www.bh-solutions.euE-Mail: info@bh-solutions.euOriginal-Content von: B+H Solutions GmbH, übermittelt durch news aktuell