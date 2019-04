Pflanzen als Heilmittel (FOTO)

Berlin (ots) -Pflanzen gelten als die ältesten Heilmittel überhaupt. SeitJahrtausenden werden Pflanzen als Grundstoffe für Arzneimitteleingesetzt. Weltweit jede achte Pflanze kann als Arzneipflanzeeingesetzt werden, die vor allem bei leichten Erkrankungen wieErkältungen, aber auch bei chronischen Beschwerden wirken.Ringelblume, Kreuzkümmel oder Ginkgo: Es gibt weltweitschätzungsweise 70.000 Pflanzenarten, die als Arzneimittel in derMedizin genutzt werden. Sowohl in der Phytotherapie als auch in derHomöopathie werden zum überwiegenden Teil Pflanzen alsAusgangssubstanzen für die Herstellung der Arznei verwendet. Dabeiwird von der Wurzel, dem Blatt und der Blüte bis hin zum Samen diegesamte Pflanze genutzt und zum Beispiel durch Extraktion derenWirkstoffe ausgezogen und zu unterschiedlichen Medikamentenverarbeitet."Wie jedes Arzneimittel haben auch nicht-chemische Medikamenteihre Wirksamkeit belegt. Und wie bei jedem Arzneimittel können auchbei homöopathischen und pflanzlichen Arzneimitteln Nebenwirkungeneintreten", so Dr. Nicole Armbrüster, Arzneimittelexpertin desBundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie e.V. (BPI). "Ebensosind Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln möglich." Dr.Armbrüster rät daher: "Lesen Sie die Packungsbeilage aufmerksam undbeachten Sie unbedingt die Einnahmehinweise. Im Zweifel fragen Sieimmer Ihren Arzt oder Apotheker."HINWEIS: Die hier genannten allgemeinen Ratschläge bieten keineGrundlage zur medizinischen Selbstdiagnose oder -behandlung. Siekönnen keinen Arztbesuch ersetzen.Kontakt:Julia Richter (Pressesprecherin), Tel. 030 27909-131, jrichter@bpi.deOriginal-Content von: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie, übermittelt durch news aktuell